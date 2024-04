Pablo Motos desmonta la impostura de Pedro Sánchez hablando ahora de ETA: «¿Esto no era ser de la fachosfera?»

No se creen a Pedro Sánchez.

A estas alturas de la película, que el presidente del Gobierno socialcomunista salga a criticar al candidato de EH Bildu a la presidencia del País Vasco por no condenar los crímenes de ETA, no se sostiene.

Tanto es así que en ‘El Hormiguero‘ de Pablo Motos (Antena 3) debatieron sobre el asunto.

El showman introdujo la cuestión:

Cristina Pardo consideró que todo esto se debe a una cuestión meramente electoral:

El presentador de ‘El Hormiguero’ se hizo una pregunta esencial:

Juan del Val subrayó que tampoco le pareció novedoso que se lleven otros partidos las manos a la cabeza por unas declaraciones del candidato de Bildu que siempre han sido más de lo mismo:

Sí, pero si además es que no ha habido absolutamente ninguna novedad porque lo que ha dicho el de Bildu es lo que siempre dice Bildu. O sea, es que aquí no se ha producido ningún cambio. Claro. Bildu considera, lógicamente, sobre todo su parte de Sortu, que ETA no era una banda terrorista. No sé cuál es la novedad. El problema, la novedad, es que el Partido Socialista ahora esto sí lo considera importante, cosa que era al contrario de lo que pasaba hace unas cuantas semanas donde era Bildu un partido completamente democrático.