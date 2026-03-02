¡Escándalo en Moncloa! Sánchez eleva a 3 millones de euros el presupuesto en atención sanitaria en plena tormenta sobre su enfermedad

¡La España de Sánchez en su máxima expresión de cinismo!

El Gobierno socialcomunista, tal y como adelanta ‘Libertad Digital‘, firmó un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid que eleva a 2,9 millones de euros el gasto en atención sanitaria exclusiva para Pedro Sánchez, altos cargos, ex presidentes y hasta líderes extranjeros de paso… ¡en solo lo que queda de 2026 y todo 2027!

Un incremento del 50% respecto al anterior, de 1 millón anual a 1,3-1,6 millones), que incluye un equipo médico exclusivo dentro del complejo presidencial, con ambulancias UCI propias, personal dedicado 24/7 y traslados VIP al Hospital La Paz. Todo sufragado por Presidencia del Gobierno mediante transferencias anuales a la Comunidad de Madrid.

El dispositivo incluye una Unidad Asistencial Sanitaria, ubicada en el edificio Servicios del Complejo de La Moncloa y otra Unidad Sanitaria de Altos Mandatarios y Dignatarios, ubicada en el Hospital Universitario La Paz. Además, se dispondrá, en el Complejo de La Moncloa, de dos unidades móviles, ambulancias UCI móvil, medicalizadas y banalizadas.

El Ministerio de la Presidencia abonará al personal adscrito al operativo sanitario, los gastos ocasionados por los desplazamientos, tales como locomoción, alojamiento y manutención, que se harán efectivos con cargo al crédito presupuestario de indemnizaciones por razón del servicio.

Por otro lado, el gasto correspondiente al material, tanto el inventariado y de reposición, como el material sanitario, fungible, complementario, y de farmacia, proporcionado y renovado por obsolescencia y/o actualización del mismo, a solicitud del director del operativo sanitario se proporciona por la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid, a través del renting de sus respectivos centros con el Hospital Universitario La Paz.

El convenio tendrá una vigencia de 22 meses, sin perjuicio de la liquidación que se realice de los gastos del convenio. En cualquier momento antes del plazo previsto para su finalización podrá prorrogarse por voluntad unánime y expresa de las partes por un período máximo de dos años adicionales, siguiendo los mismos trámites de autorización y publicidad que los establecidos para el convenio original.

Todo esto además surge en plena tormenta con las informaciones que apuntan a que Pedro Sánchez padece una grave enfermedad cardiovascular de la que estaría siendo tratado desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid.