Abascal sentencia a Sánchez: «Su traición debe ser investigada por el Tribunal Supremo»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha intensificado este jueves su ofensiva contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la crisis migratoria que vive Ceuta. En una serie de mensajes publicados en X, el presidente de Vox ha acusado al jefe del Ejecutivo de traición y ha reclamado que su actuación sea investigada por el Tribunal Supremo. «La traición de Sánchez debe ser investigada por el Tribunal Supremo. Su corrupción mata y destruye nuestra soberanía», afirmó en un mensaje en el que describía la situación de la ciudad autónoma: «Ceuta sigue abandonada. Enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos. Nuestros soldados y guardias maltratados. Los ciudadanos desesperados. Y Marruecos reclamándola».

Abascal ha ido más allá y ha responsabilizado directamente a Sánchez de convertir España «en el tercer mundo». «Destruye el estado de derecho, destruye el bienestar social, destruye la seguridad, destruye las infraestructuras… y así pretende coronarse tirano», escribió en otro post, citando imágenes de la degradación que, según él, se vive en Ceuta.

Ceuta sigue abandonada. Enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos. Nuestros soldados y guardias maltratados. Los ciudadanos desesperados. Y Marruecos reclamándola. La traición de Sánchez debe ser investigada por el Tribunal Supremo. Su corrupción mata y destruye nuestra… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 12, 2026

El líder de Vox ha vinculado la avalancha migratoria de julio con un escenario de violencia y miedo. En referencia a un caso de violación atribuido a un marroquí detenido en la avenida Lisboa de Ceuta, Abascal escribió: «Asalto físico a la frontera, depredación de recursos, ocupación del espacio público, saqueo de viviendas y negocios… y terror sexual. Es un ejército invasor al que hay que tratar como tal».

Abascal acusa a los inmigrantes llegados en la avalancha de ser un «ejército invasor» que provoca «terror sexual» en la ciudad y responsabiliza a Sánchez de estar transformando España en un país del «tercer mundo». El líder de Vox mantiene su pretensión de acusar de traición al presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo. Para ello, Vox necesita el apoyo del PP, ya que se requieren 88 diputados para abrir el debate y una mayoría absoluta para aprobar el ejercicio de la acusación.

Ceuta sigue abandonada. Enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos. Nuestros soldados y guardias maltratados. Los ciudadanos desesperados. Y Marruecos reclamándola. La traición de Sánchez debe ser investigada por el Tribunal Supremo. Su corrupción mata y destruye nuestra… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 12, 2026

El pasado fin de semana, Abascal ya había anunciado que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución Española para investigar a Pedro Sánchez y al resto de miembros del Gobierno por los «gravísimos hechos» relacionados con la crisis migratoria de Ceuta. Considera que existen indicios que «justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado». «La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales. Hay indicios y evidencias más que suficientes. Entre otras, el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta», aseguró.

Asalto físico a la frontera, depredación de recursos, ocupación del espacio público, saqueo de viviendas y negocios… y terror sexual. Es un ejército invasor al que hay que tratar como tal. https://t.co/Mkm8J1R1Zg — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 13, 2026

Con estas declaraciones, Abascal eleva el tono de su crítica y sitúa la crisis de Ceuta no solo como un problema de gestión migratoria, sino como una cuestión de soberanía nacional y posible delito de Estado. El líder de Vox presenta a Sánchez como un dirigente que, según su relato, destruye deliberadamente las bases del Estado de Derecho y el bienestar de los españoles para consolidar un poder personal. Mientras Ceuta sufre las consecuencias de la avalancha —desabastecimiento, inseguridad, tensionamiento de los servicios y denuncias de agresiones—, Abascal exige que la justicia investigue lo que él califica abiertamente de traición.