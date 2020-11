La afilada pregunta de Girauta a Casado sobre el futuro del país: «¡Necesitamos que conteste con urgencia!»

Se hace Juan Carlos Girauta en esta ocasión una pregunta de lo más interesante, absolutamente clave para el devenir del país en un futuro a corto-medio plazo, de cuya respuesta dependería buena parte de las aspiraciones de la derecha política.

La pregunta en realidad no es para sí mismo, retirado ahora de la primera línea de fuego político, sino que queda por escrito en su columna del diario ABC para el líder de la oposición, Pablo Casado.

El ex de Ciudadanos escribe este 23 de noviembre de 2020 un artículo de título sintomático: ‘Una pregunta al señor Casado’. En él, Girauta pide al líder del Partido Popular que «necesitamos que conteste con urgencia».

La cuestión es tan sencilla como si Pablo Casado investiría a Santiago Abascal como presidente del Gobierno si de él dependiera, porque segura Girauta que la oposición la forman hoy en día estos dos partidos (PP y VOX) de tamaño considerable, «con bolsas de votantes que tienen que saber que escojan a quien escojan, contribuyen a la expulsión de Sánchez».

Este es el fin último de Girauta, ya muy alejado del Ciudadanos que abandonó y más aún del que se ha convertido ahora, y pone todo el peso sobre la figura de Casado:

Insisto, don Pablo. Si Vox tiene un escaño más que usted, ¿investirá a don Santiago? Si su respuesta es sí, usted mintió en la moción. Si es no, supongo que pedirá sus votos al señor Abascal a pesar de contar con menos escaños. Ser apoyado no repugna tanto al de mejor condición. Pero si don Santiago se resiste, a usted solo le quedaría el PSOE. Hay que saber estas cosas para no malgastar fuerzas.