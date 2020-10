Girauta zarandea a Casado: «No es inteligente aplastar a la única persona que puede hacerte presidente del Gobierno»

Pablo Casado y suicidio político comienzan a ser dos términos que tienden a emparejarse peligrosamente.

El último analista en meter el dedo en la llaga ha sido Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos y actual columnista en el diario ABC.

Precisamente este 24 de octubre de 2020 escribe un extenso artículo donde pone en solfa que el líder del PP haya sido el ganador de la moción de censura tal y como han proclamado medios de la izquierda, tales como El País, laSexta o eldiario.es:

Girauta no cree, precisamente, que VOX pase de moda, sino más bien lo contrario, que Casado ha contribuido a su consolidación:

No es la convicción de quien firma, qué le vamos a hacer. Lejos de ser un fenómeno pasajero, VOX se acaba de consolidar, gracias a Casado, como la opción de la España humillada y ofendida, la escarnecida por cómo es o por lo que se supone que quiere hacer (olvidando lo que efectivamente hace, que es dejar gobernar al PP y Ciudadanos). Una España que generalmente llega caricaturizada pese a ser la tercera opción política nacional. Gente que no se calla ante el articuladísimo (y vacuo) discurso de la izquierda que PP y Cs renunciaron a combatir. Es fácil burlarse de ellos; aún carecen de un discurso propio lo bastante poderoso y sutil. Pero ese discurso lo aprenderán, y en cuanto los diputados del PP hayan acabado de reírse tendrán que abandonar sus escaños en favor de los humillados.

Entiende el ex de Ciudadanos que al líder del PP le están llevando a un suicidio político, pero que mientras sigan los elogios en la prensa a su decisión de romper puentes con VOX no lo va a percibir:

No era, claro, puro cabreo. Lo de Casado fue una decisión estratégica. Quien le orientara hacia ella le ha empujado al suicidio político, aunque, mientras duren las alabanzas en todos los medios, no lo percibirá. Tratar de aplastar con artillería ideológica ajena a la única persona que algún día puede hacerte presidente no parece muy inteligente. Salvo que, efectivamente, lo aplastes. ¿Todavía cree alguien que ese es el caso? El presidente del PP decidió su futuro, pero también el de España. Y no pinta bien.

Aun errado, pudo haber sido frío. Pero prefirió mostrar un odio que no puede sentir, odio mientras clamaba contra el odio, un odio que le es ajeno y al que él se suma para ser uno más en el sistema, admitido, respetado, uno al que ya se le reconozca la futura presidencia. Y con ello la ha abortado. No debe ser fácil linchar a tu hermano de linchamiento, ponerse del lado de los que te estaban expulsando de lo aceptable hace media hora. Usar el espantajo fascista que agitan los socios de los fascistas de verdad. ¡Cómo gozaron los que tanto han usado a su partido, a su gente y él como payaso de las bofetadas! Casado salió corriendo del lugar de su lapidación para agarrar una piedra y arrojarla contra Abascal con más furia que nadie, siendo muy aplaudido.