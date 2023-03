La doble vara de informar de El País: de las 169 portadas contra Camps al silencio con ‘Tito Berni’ (PSOE)

Solo falta que apareciera Antonio García Ferreras y gritara su clásico «¡Más periodismo!»

Desde luego, lo del diario El País puede ser cualquier cosa salvo una sola.

Y es que el periódico dirigido por Pepa Bueno está haciendo un verdadero ejercicio de contorsionismo, al menos en sus portadas, para no informar a sus lectores de lo que está aconteciendo en el ‘caso Mediador‘.

Las correrías del ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’, no parecen ser una cuestión que interese apasionadamente a los responsables de elaborar la primera página del rotativo del Grupo PRISA.

Y no es que el caso haya estallado hace un par de días.

Las primeras informaciones empezaron a aparecer en otros medios el 14 de febrero de 2023.

Cierto es que primero se vendió como una trama que solo afectaba a Canarias hasta que comenzaron a conocerse jugosos detalles sobre los modos en los que ‘Tito Berni’ usó su despacho del Congreso de los Diputados para reunirse con empresarios y con el famoso mediador, Antonio Navarro Tacoronte, para conseguir unas mordidas y llevarse de juerga a esos invitados, unas cenas que acababan con, supuestamente, final feliz y pasándose de la raya en algún que otro caso.

Y El País, que tan sagaz estuvo para sacar 169 primeras con Francisco Camps (PP), el expresidente de la Comunidad Valenciana, con motivo de los cuatro trajes de Milano, ahora ha echado un manto de silencio sobre el ‘caso Mediador’.

De hecho, desde que el caso empezó a cobrar relevancia, a mediados de febrero de 2023, el medio que dirige Pepa Bueno ha arrinconado todo lo que ha venido conociéndose sobre el ‘Tito Berni’, Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, el sobrino del exdiputado, Taishet Fuentes y el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas.

De las 17 portadas publicadas desde el 15 de febrero de 2023, en el medio de Pepa Bueno solo hay un día en el que los lectores pudieron leer en primera plana, y de manera bastante relegada, esta noticia:

La fecha, el 2 de marzo de 2023 y sin mención alguna a los otros diputados y senadores que están señalados por el famoso mediador.

Ya en su momento se alzaron muchas voces contra la persecución que El País hizo contra Francisco Camps.

Un escritor y periodista del prestigio de Arcadi Espada, que no se casa ni con nada ni con nadie decía esto el 2 de marzo de 2018 en el diario Las Provincias cuando le preguntaron por todas esas primeras planas contra el entonces líder de los populares valencianos:

Fue una persecución dictada más por la necedad que por cualquier otro interés. Se puede hablar también de linchamiento mediático. Lo que hicieron pasará a la antología de la infamia periodística. No debió publicarse ninguna portada. Una noticia de que un hombre se ha comprado unos trajes no me parece ni para portada ni para páginas interiores. Fue una persecución dictada más por la necedad que por cualquier otro interés. Se puede hablar también de linchamiento mediático. Lo que hicieron pasará a la antología de la infamia periodística.