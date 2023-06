Arcadi Espada sopapea a Sánchez y sus «cambios de opinión» con un genuino vocablo

Harto de los vaivenes del inquilino de La Moncloa.

Y especialmente hasta la coronilla de que Pedro Sánchez culpe a todo aquel que se le cruce por el camino de los males de España, sobre todo el señalamiento a determinados medios de comunicación.

Para Arcadi Espada, columnista de ‘El Mundo‘, el presidente socialcomunista está haciendo de la mentira un verdadero arte:

Y recrea la fórmula que emplea Sánchez para tamizar esas trolas:

Según considera Espada, Pedro Sánchez lo único que buscaba con sus promesas posteriormente incumplidas eran efectos pragmáticos:

E insiste en subrayar que al socialista lo que le interesaba, por encima de todo, era alcanzar el poder:

Ya investido, y mediante el examen de las circunstancias, el hoy presidente consideró que conseguir la paz y mantener el poder requerían de la alianza con los delincuentes y su perdón. Se revelaba que la pacificación era un señuelo, capaz de convocar dos decisiones contradictorias; lo que se añade a la evidencia de que la pacificación era un hecho desde el 1 de octubre y la primera hostia. El único asunto era el del poder. Para él se inventó la pragmática. Y quién puede negarle al presidente su adhesión a la máxima keynesiana: «When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?». Joder, sir, cómo no. Examinen si las circunstancias no cambiaron radicalmente: el candidato quería alcanzar el poder y el presidente ejercerlo.