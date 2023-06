Gigante zasca de Javier Nart a Pedro Sánchez: «¡Es repugnante y una miserable conducta!»

Uno de los mejores analistas del panorama, juez y parte porque sigue siendo eurodiputado (en el grupo mixto y ya fuera del partido Ciudadanos), es Javier Nart.

Nunca nadie debería quitarle la razón a este abogado y antiguo corresponsal de guerra porque se las sabe de todos los colores.

En ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital este 21 de junio de 2023 contamos con su sapiencia para poner un poco de orden en la resaca postelectoral del 28-M y preelectoral del 23-J que ha terminado por volver medio locos a todos los españoles, políticos y ciudadanos.

De hecho, el propio Nart, preguntado por Rebeca Crespo por estos pactos, sale por peteneras metiendo un zasca dantesco a Pedro Sánchez y, de paso, a Irene Montero:

«A uno le asombra que el Partido Socialista se ponga tan estupendo con el tema de la violencia machista o de género, como quieran llamarle, que a mí más que el nombre me importa el contenido. Este es un hecho que existe y no se puede negar, pero el PSOE tiene en su gobierno un componente espectacular, porque el mayor ataque a los derechos de la mujer es la propia ley del Sí es Sí, que ha colocado a más de 1.000 asesinos, violadores y pederastas en la calle. Y no es la ley de la señora Irene Montero, que puede ser una indigente intelectual, pero tenía a su alrededor juristas, ministros que son jueces y todo el Consejo de Ministros… El Presidente del Gobierno no es el amable componedor de un grupo de amiguetes, tiene la autoridad y sabía lo que iba a pasar con las reducciones de penas… ¡Y ahora se pone estupendo cuando en su momento permitió las mil reducciones de penas! Han perdido votantes por la miserable conduncta de poner por encimas sus deseos de seguir siendo presidente a poner en la calle a la señora Montero. ¡Es indigno y repugnante!»