‘El País’ se carga su último reducto de periodismo independiente con el despido de Fernando Savater

Adiós a toda independencia en ‘El País‘.

El diario del Grupo Prisa acaba de dinamitar el último reducto de libertad de expresión en su medio de papel con el despido fulminante de Fernando Savater quien, por por otra parte, podrá seguir exponiendo sus ideas y reflexiones en ‘The Objective‘, donde lleva ya casi dos años colaborando los domingos.

El periódico dirigido por Pepa Bueno no admitió que el escritor y filósofo criticase a ‘El País’ en su último libro ‘Carne gobernada‘ y ha optado por prescindir de las columnas con las que cada sábado desde 2015 hacía las delicias de sus lectores.

Los párrafos que han sentado a cuerno quemado en el rotativo han sido estos. Para empezar, críticas al plantel de columnistas:

Otro elemento que empeora este diario otrora prestigioso es una desafortunada invasión femenina. En un momento como el actual, en que los mejores columnistas en todos los medios son mujeres y algunos ya casi no leemos otra cosa (Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Irene González, Lupe Sánchez, Rebeca Argudo, Leyre Iglesias, etc, por no remontarnos al magisterio de Cayetana Álvarez de Toledo), en EP (‘El País’) nos ha tocado el lote menos lucido: tanto las de casa como las importadas, salvo las honrosas y escasas excepciones de rigor, son tan sectarias y aburridas como los varones con quienes se codean. Así no hay manera de remontar el partido.