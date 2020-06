Un colaborador de la SER ‘revienta’ el ‘Hoy por hoy’ de Àngels Barceló criticando a su propia audiencia «Sois lo peor»

Juan Carlos Ortega, en la voz de Marco Antonio Aguirre, ha puesto en ebullición el programa en el que interviene, ‘Hoy por hoy‘, de Àngels Barceló, al hacer un dibujo de su paseo de fin de semana donde ha observado las aglomeraciones de personas juntas.

Y lo hacía para llegar a la siguiente conclusión desde el micrófono amarillo de la radio de PRISA:

Yo los miraba y me dije: «El lunes les dirás a esta gente algo por la radio», pero claro, no todos escucharán esta emisora. Algunos sí, claro, pero otros oirán otras radios. Pero está claro que ahora mismo hay personas de esas que se comportan mal escuchando esto que yo estoy diciendo.

Ortega / Aguirre daba por sentado que es tanta gente la que no está guardando la distancia recomendada y la que se agolpa en las terrazas sobrepasando el número permitido que entre ellos tiene que haber, por mera cuestión estadística, oyentes de la SER. Y no le han dolido prendas para criticarlos:

Antes de decirnos una cosa, un pequeño paréntesis: en la radio siempre hablamos bien de nuestros oyentes. Es una costumbre que tenemos. Nuestros oyentes son maravillosos, son estupendos, son lo mejor, etc, etc, etc.