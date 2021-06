Ayuso estalla ante Alsina: «El Gobierno de Sánchez se dedica a imponer medidas de forma totalitaria»

Isabel Díaz Ayuso ha estallado ante Carlos Alsina tras admitir la Audiencia Nacional el recurso de la Comunidad de Madrid contra las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud la semana pasada.

En una entrevista en ‘Más de uno’, la dirigente ‘popular’ ha declarado que «esta situación no la hemos provocado nosotros«. «Un Consejo Interterritorial no está para imponer con rodillo una serie de decisiones que como dice el recurso lo único que crea es un sinsentido normativo», lamentó.

Ayuso dijo que esta situación le parecía preocupante: «El Gobierno de España se dedica a imponer medidas de una forma totalitaria y apelando a una falsa mayoría, pues las comunidades que estaban en contra de las medidas representan a más de 30 millones de españoles».

A la pregunta de si ella estaría dispuesta a endurecer algunas medidas para alcanzar un acuerdo, comentó que: «Si para alcanzar acuerdos tengo que atacar a la iniciativa privada, pues no. Yo prefiero el consenso, pero hay medidas que son perniciosas para la primera economía del país. Ojalá el consenso signifique que no se retrocede, pero no tiene lógica volver hacia atrás