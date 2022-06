Brutal protesta de Losantos porque el moderador del debate de las andaluzas sea «el bolchevique» Fortes

Federico Jiménez Losantos no estaba para bromas en el amanecer de este lunes 6 de junio de 2022.

Ya se sabía de antemano, pero siempre afecta más en el día de autos: Xavier Fortes ‘El Lechero’ moderará el primer debate de las elecciones andaluzas, en RTVE.

Juanma Moreno (PP), actual presidente de la región; el fracasado de antemano, Juan Espadas (PSOE); el vicepresidente en apuros, Juan Marín (Cs); el fiasco hecho política que es Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía); y la auténtica sorpresa y llave de estos comicios, Macarena Olona (Vox) son los principales nombres que debatirán sobre política en la pública. Aunque ya se sabe que en un debate de estas características son muchos otros los detalles que influyen… Y si no que se lo pregunten a Albert Rivera.

Junto al mencionado Xabier Fortes presentará Paloma Jara, y aún no se ha recuperado del asco -y no es para menos- el protagonista en cuestión, Federico Jiménez Losantos. Desde su programa en EsRadio se quejaba amargamente:

«Occidente hoy es una civilización con los pies vendados por la izquierda. Y en Andalucía esto se ve con absoluta claridad. Alguno pensará que exagero, pero que un tío de extrema, extrema, extrema izquierda sea el que modere el debate en Andalucía demuestra que allí, salvo en la economía, todo está intacto. Si Fortes modera los debates es evidente que sigue mandando la extrema izquierda. Gestiona el PP, pero manda la extrema izquierda. ¿Tan mal estamos? No, porque ha habido un trabajo de cambio. No sé por qué está ‘El Lechero’, que no estaría en ninguna televisión sensata como moderador. ¡Cómo va a estar de moderador un bolchevique! Y es que en los medios manda la extrema izquierda gracias a Rajoy y Soraya».