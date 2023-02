José Ramón de la Morena reaparece en COPE confesando a Juanma Castaño el descomunal plantón que dio a Florentino y Tebas

El 13 de febrero es el día mundial de la radio, lugar donde triunfó una de las voces más reconocidas de la misma: José Ramón de la Morena. El mítico periodista visitó a Juanma Castaño en ‘El Partidazo de COPE’.

El ex director de ‘El Larguero’ y ‘El Transistor’ hizo un repaso sobre su carrera y desveló el ‘plantón’ brutal que hizo a Florentino Pérez y a Javier Tebas… ¡en su propia casa! Y es que de la Morena se lleva muy bien con estas dos personalidades, actualmente enfrentadas por la Superliga, y reconoce que hace tres o cuatro años intentó mediar entre ambos con una cena de por medio en su casa:

«He sido muy duro con los dos en algún momento. Creo que se hacen mucho daño los dos y creo que estarían de acuerdo con arreglarlo, pero se ha hecho una brecha brutal. Hacen daño al fútbol y a sus propios intereses. Hace tres o cuatro años vinieron a cenar a mi casa, y les dejé. Yo me quedé viendo con mi mujer una serie, ellos empezaron a cenar, les oímos bajar dos horas después, y aparentemente salieron bien, se dieron la mano… Yo pregunté y me dijeron que ‘bien, bien’. Pero aquello luego se crispó más y ahora la situación es Ucrania-Rusia».

También habló y elogió a José María García

Además, también repasó su ‘enemistad’ con otro de los periodistas deportivos históricos de nuestro país, José María García.

«Echando la vista atrás, no fuimos un gran ejemplo. En mi defensa digo que no empecé primero. A mí me partieron la cara y me defendí. A partir de ahí podemos discutir los métodos. Creo que se hacía muy buena radio. García hacía unas Vueltas Ciclistas a España inmejorables. Y pienso que los Tours de Francia con Perico e Induráin que hacíamos nosotros también eran buenos», confesó sobre la competencia de la Morena-García.

«José María García ha sido el mejor reportero de la historia de la radio»

Además, de la Morena fue preguntado sobre quién es el mejor reportero de radio de la historia, y no dudó: «José María García ha sido el mejor reportero de la historia de la radio. Lo que él hizo con la Vuelta a España… Yo ahora me puedo permitir el lujo de ser sincero (…) De los ‘modernos’, Paco González es bueno, Lama es bueno y tú (a Juanma Castaño) vas camino de ser de los mejores. Brotons se amaneraba mucho ante el micrófono pero era bueno, era rápido. En general, Luis del Olmo ha sido el inventor de las mañanas, Iñaki Gabilondo, el más completo, un ‘Iniesta’. Y como genio, el que más me gusta es Carlos Herrera. Es el que tiene más chispa».