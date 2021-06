Tensión entre De la Morena y Florentino Pérez: «Yo vengo aquí a despedirle a usted porque sino, no habría venido»

Tensión entre José Ramón de la Morena y Florentino Pérez en lo que era la última entrevista del locutor al presidente del Real Madrid, ya que el de Brunete está a punto de colgar los trastos tras anunciar que no continuará la próxima temporada.

Uno y otro se han visto las caras en ‘El Transistor‘ con un Bernabéu en obras. Había que hablar de Zidane y su marcha del Real Madrid, de Sergio Ramos, de la Superliga y de la UEFA, y el tono de la conversación ha ido ‘in crescendo’ según avanzaba la polémica.

«No sé yo si hasta no estará Ferreras detrás»

En todo caso, era patente y latente que la confianza y hasta la complicidad, después de tantos años de relación profesional, permitían a uno y otro decir cosas en antena que en otro momento no hubieran sido posibles. «Joer, qué pesado es«, exclamó el constructor cuando De la Morena quiso saber si Ancelotti prefería a Mbappé o a Haaland. «No le voy a contestar porque ahora tenemos 35 jugadores y solo podemos inscribir 25, tenemos mucho trabajo para ceder a algunos».

«No voy a hablar de Mbappe ni de Haaland», se defendió Pérez. De la Morena señaló «el antimisiles que le han puesto Manolo Redondo, Galiano y no sé yo si hasta no estará Ferreras detrás».

«Todo lo que me pregunta son cosas raras»

Florentino: “Todo lo que me preguntas son cosas raras” Está a punto de levantarse e irse. — Lassana (@_Lassana_) June 24, 2021

“Todo lo que me pregunta son cosas raras”.

“¿Quiere que hablemos de algo que no sea de que si nos va mal, si nos va regular…?”, se ha quejado el dirigente madridista.

Según avanzaba la charla, que ocupó prácticamente la totalidad de la duración del programa, las diferencias eran patentes: «Quiere quedar bien y hacer una entrevista agresiva», lamentó Pérez cuando llegó el momento de hablar del enredo de la Superliga.

«Pregunta todo lo complicado, pero yo vengo aquí a despedirle a usted. Porque sino, no habría venido«, ha mascullado.

No sé qué pretende De La Morena sinceramente llevando esto al tema personal de una forma que no viene a cuento. Está sacando los pies del tiesto y calentando a un Florentino incómodo y cortante. Está siendo hasta embarazoso escuchar esto. — Álvaro Escorial (@escorial_alvaro) June 24, 2021

El periodista no se quedó callado: «Pues me está despidiendo y me está poniendo de mala leche», ha respondido. «Yo lo conocía cuando empecé y me hacía ilusión venir aquí», ha respondido el presidente blanco, recordando el momento en el que se conocieron.

«Yo hago mis preguntas y usted me da sus contestaciones», resumía De la Morena. «No pretenderá usted que el haga preguntas para darle la razón», finalizaba, antes de continuar con la entrevista.