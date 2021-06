Sergio Ramos: las lágrimas del capitán ‘traicionado’ del Real Madrid

Grande. Un coloso. En la victoria y en la derrota.

Así es Sergio Ramos, incluso en el momento más doloroso de su carrera.

Y uno se pregunta, viendo a Florentino Pérez sentado enfrente, si al presidente del Real Madrid no se le retorcieron las tripas viendo y escuchando al Gran Capitán.

Ramos no pudo contener las lágrimas en su despedida del Real Madrid.

El capitán ha vivido grandes noches en este club y, por eso, este 17 de junio de 2021 era un día de sentimientos y emociones para él.

Durante el discurso de Florentino Pérez y el vídeo homenaje preparado por el club se le vio visiblemente emocionado, pero aguantó el tipo.

Lo duro llegó cuando tomó la palabra. Fue subirse a la tarima y explotó.

Se le saltaron las lágrimas al recordar todo lo vivido en el club de sus amores.

Sergio Ramos dijo adiós con el corazón roto.

Han sido 16 años de grandes éxitos en el Real Madrid, pero su etapa -por esas miserias de la cuenta de resultados- ha llegado a su fin.

Subrayó que le hubiese gustado despedirse en el Santiago Bernabéu delante de la afición.

«Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento. Llegué de la mano de mi familia y quiero agradecer a ellos en primer lugar, los que siempre han estado conmigo en las buenas y en las malas. Quiero dar gracias a todos los empleados del club. Es inevitable emocionarse».

«También quiero agradecer a la afición. Me hubiera gustado despedirme en el Bernabéu. Gracias al Real Madrid, los llevaré siempre en mi corazón. Ojalá siga yendo todo tan bien. A estos maravillosos años podemos añadir 22 títulos con mucha dedicación y profesionalidad. Se cierra una etapa maravillosa y única en mi vida. Nada volverá a ser como lo que he vivido aquí. Se abre una etapa de ilusión y ojalá pueda añadir a mi palmarés un título más. Muchísimas gracias, no es un hasta siempre y sí un hasta luego. Seguro que volveré».