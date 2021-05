Luis Enrique se ‘carga’ a Sergio Ramos y hace una lista para la Eurocopa sin jugadores del Madrid

Es una decisión personal. El seleccionador español Luis Enrique Martínez ha decidido dejar a Sergio Ramos sin Eurocopa y ha confeccionado una lista de cara a la Eurocopa donde no habrá jugadores del Real Madrid, ya que otros ‘candidatos’ del conjunto merengue como Nacho, Asensio, Carvajal o Lucas Vázquez tampoco han sido citados.

Es una convocatoria con varias sorpresas, ya que Luis Enrique sí ha decidido llamar al recientemente nacionalizado Laporte o a delanteros que este año no han tenido mucho protagonismo con sus respectivos equipos, como Pablo Sarabia (PSG) o Álvaro Morata (Juventus).

Esta es la lista completa de elegidos para defender los colores de España en la cita europea por naciones:

Porteros: Unai Simón, De Gea, Robert Sánchez

Defensas: Gayà, Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Eric García, Diego Llorente, Azpilicueta, Marcos Llorente.

Centrocampistas: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Delanteros: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré y Pablo Sarabia.

España arrancará la Euro contra Suecia el día 14 de junio en el estadio La Cartuja de Sevilla (21.00), donde también se enfrentará a Polonia cinco días después, el 19 (21.00), y a Eslovaquia el 23 (18.00) dentro del grupo E del torneo continental.

Sobre la ausencia de Sergio Ramos: «No ha sido fácil. Ayer tuve la oportunidad de comunicárselo»

«Me gustaría hablar de Sergio Ramos. Es evidente que es porque no ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas. No ha sido fácil. Ayer tuve la oportunidad de comunicárselo. Fue difícil y duro. Me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, pero veo claramente que es una decisión que busca lo mejor para el grupo. Le recomendé que fuera egoísta y se recuperase al 100% para seguir jugando en su club y en el futuro en la Selección. Me gustaría tener una mención para jugadores que nos han ayudado sobre el camino, pero no entran todos en esta lista. Podría decir Carvajal, Canales, Sergi Roberto o Mikel Merino. Son jugadores que nos han ayudado mucho», ha declarado el seleccionador.