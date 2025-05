El ridículo de Silvia Intxaurrondo es un pozo sin fondo a cuenta de los whatsapps entre Sánchez y Ábalos: «Son puro cotilleo»

Sus contorsionismos harían las delicias en el Circo del Sol.

Lo de Silvia Intxaurrondo para intentar hacer de menos la publicación de los whatsapps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos resulta poco menos que un intento patético de pinchar un interés informativo que va ‘in crescendo’.

Aun así, la presentadora de ‘La Hora de La 1‘ no ceja en su empeño de ahondar en el más absoluto de los ridículos tratando de desprestigiar la difusión de esos mensajes entre el presidente del Gobierno y quien fuera su ministro de Transportes y hombre fuerte del PSOE:

Al director del diario ‘El Mundo‘ le preguntaron el lunes, literalmente en un programa de televisión, si había algún mensaje presuntamente delictivo de Pedro Sánchez. Si los tenían. La respuesta fue, no me consta. A partir de aquí, toda la filtración nos puede tener súper entretenidos, pero claro, cuando el responsable del periódico que está publicando esto reconoce en un medio de comunicación que no le consta un mensaje de tipo delictivo, supongo que es marear muchas veces la cometa y entretenernos con los entresijos de mensajes de whatsapp, pero ya sabemos que no tienen ninguna implicación.