Sr. Liberal lo cuenta todo sobre el acoso: «Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Óscar Puente y hasta TVE me han señalado»

El Gobierno de Pedro Sánchez en su afán por silenciar las voces críticas ha iniciado una cacería contra los medios y periodistas no alineados; sin embargo han ido un paso más allá y también están arremetiendo contra particulares que tienen cierta ascendencia en las redes sociales, en especial en X (antiguamente Twitter). Una estas víctimas ha sido ‘Sr. Liberal’, pseudónimo de Jesús Santorio.

El conocido tuitero protagoniza la nueva edición de ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo. En su visita al plató desveló cómo le han acosado e incluso violentado su derecho al anonimato al exponer sus datos personales, así como la de familiares.

En su conversación ha dejado muchas frases interesantes sobre el estado político del país:

“Me identifico con los liberales de Cádiz, de ahí viene el seudónimo”

“España es un país que políticamente es socialdemócrata”

“Desde hace un mes han activado una operación contra perfiles de derecha en X”

“Isidoro Román Cuesta, colaborador de Pablo Iglesias, expuso mis datos”

“Nunca he salido en medios ni he querido ser una persona pública, por eso escondía mi identidad”

“Usan bots para difundir mis datos y amenazas contra mi”

“He interpuesto varias denuncias”

“Hay un canal de izquierdas en Telegram, RedBird, donde difunden datos personales”

“Óscar Puente, en medio del parón, dio difusión a mis datos personales en Twitter”

“Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Óscar Puente y hasta en TVE nos señalan”

“Javier Ruiz que denuncia el odio, calificó a Bertrand Ndongo como ‘especie invasora’”

“Intimida un poco que hayan publicado fotos de mi familia, domicilios y datos profesionales”

“Sigo publicando con total normalidad”

“De momento somos seis personas acosados”

“Soy afín a Vox pero no tengo ningún cargo”

“Los mensajes de WhatsApp no se llevará a Sánchez, tendría que salir algo más grave”

“Tenemos un Estado sobredimensionado y mucha gente viviendo de chiringuitos”

“Si hay elecciones hoy, creo que Sánchez volvería a gobernar”