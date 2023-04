Carlos Herrera da con la clave para que las visitas del Rey Juan Carlos I a España dejen de ser un escándalo

Claro y directo.

Carlos Herrera arrancó su editorial de este 19 de abril de 2023 poniendo especial énfasis en la escandalera en la que se están convirtiendo los viajes del Rey Juan Carlos I a España.

El director de ‘Herrera en COPE‘ da con la clave para que la presencia del monarca emérito deje de convertirse en noticia morbosa para según qué medios de comunicación.

El periodista almeriense detalló la agenda del padre de Felipe VI en suelo británico durante la jornada del 18 de abril de 2023:

Este miércoles a mediodía aterriza Juan Carlos I en España. Ayer estuvo en el campo del Chelsea viendo al Real Madrid meterse en semifinales de la Champions y luego cenando en un club. La Casa Real Británica no ha querido confirmar ni desmentir que haya tenido un encuentro privado con el Rey Carlos III porque dice que eso son cosas privadas y que, por tanto, no las cuentan.

Denunció que son los medios de comunicación, una parte de ellos, los que convierten las visitas del emérito en un espectáculo:

Hoy aterrizará en un avión procedente de Londres y está la gran pregunta, ¿se destapará el mismo debate de la otra vez? Oiga, alguno se preguntará, ¿por qué esto no se hace de forma discreta? Si él venir, viene de forma discreta, los que montamos el circo mediático somos los medios, pero con algunas diferencias. Es diferente que un redactor que cuente ha llegado, ha bajado, ha estado y se ha ido, a montar un espectáculo que montarán, a buen seguro, algunas televisiones y no precisamente propicio para el personal, es muy diferente.

Por supuesto, rechazó Carlos Herrera la teoría de que Juan Carlos I busque el foco mediático:

Hay que ver qué ganas tiene este hombre de exposición mediática, dirán algunos. Pero vamos a ver, exposición mediática no. Él no les llama ni les convoca, son los medios los que van. Si se asume con normalidad que tiene derecho a una vida privada, se le deja tranquilo y se acabó. Estos días en Londres no ha tenido 40 cámaras detrás y no ha pasado nada.