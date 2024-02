Ayuso desvela con Herrera la estrategia de Sánchez para desvincular al PSOE de las corruptelas de Ábalos

Isabel Díaz Ayuso no duda de que Pedro Sánchez maquinará lo que sea para que las corruptelas de José Luis Ábalos queden completamente desvinculadas del PSOE.

En una entrevista este 27 de febrero de 2024 en ‘Herrera en COPE‘, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseveró que el primer paso es intentar confundir a la ciudadanía volviendo a sacar la figura de su hermano, de Tomás Díaz Ayuso:

Es evidente que es lo que van a tratar, van a intentar equiparar los casos, por cierto, ensañándose, insisto, toda la maquinaria gubernamental contra un ciudadano que no está en política, a diferencia de estos que sí lo están, y van a intentar retorcerlo de manera que, primero tinta de calamar, ventilador, todos somos iguales, y después nos dirán que, bueno, nos apelarán al aspecto personal de las familias, como si los demás no la tuviéramos, e intentarán dejarlo con un cortafuegos en el caso de un asesor de Ábalos.

La dirigente de la Puerta del Sol subrayó que ella no busca ningún tipo de venganza:

Yo no quiero ninguna venganza, a diferencia del señor Sánchez, porque yo no vivo así. Afortunadamente empiezo cada día la vida, cada mañana, con la cabeza, con la conciencia tranquila y con el corazón limpio, pero sí quiero justicia. A estas alturas lo que quiero saber es entonces qué han hecho con tanto dinero de tanta gente y por qué no requisaban el dinero a las comunidades autónomas que teníamos que comprar evitando el gobierno, porque incluso nos llegó a paralizar material sanitario y a la sanidad privada. A la sanidad privada se le llegaron a requisar también material para que luego encima no llegara y llegara en mal estado. Entonces todo eso lo han levantado ellos, lo han promovido ellos, pues ahora investiguese, claro.

Igualmente, Ayuso puso en solfa el hecho de que Ábalos, por mucho que se lo pidiera el PSOE, vaya a entregar su acta de diputado:

No lo sé, porque la semana pasada decía que no tenía ni idea de lo que le hablaban, luego ya el sábado dijo que ya vería, ahora va cambiando de versión, entonces, pues no lo sé. Las ramificaciones del señor Ábalos, ¿no? Pero cuando han comprometido a tantas instituciones, a Correos, a las instituciones, a Adif, Renfe, Puertos del Estado, distintas regiones, bueno, no sé hasta dónde va a llegar, pero vamos, ya es evidente que no queda en un caso, y también en la parte del señor Illa, que era el ministro que nos prohibió comprar material, que cuando se le hizo cuello de botella y nos hizo perder un tiempo de de oro a toda España, ya miró para otro lado una gestión que ha sido, a mi juicio, nefasta, y donde desde el comienzo encima se le ha impusieron todo el foco sobre Madrid.