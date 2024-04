¿Tiene dos minutos? Alsina hunde el ego de Sánchez vaticinando lo que pasará si deja La Moncloa

Carlos Alsina no tolera una más.

El director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) editorializó este 26 de abril de 2024 sobre las intenciones de Pedro Sánchez y dijo alto y claro que la democracia está por encima del líder socialista y de cualquier otro mandatario:

No se me apropien de la democracia que es de todos. No es la democracia lo que está en crisis. Ni porque gobierne Sánchez ni porque deje de gobernar. Tan democrático seguirá siendo este país si el lunes Sánchez se queda como si se marcha. ¿O no son el propio presidente y sus ministros quienes nos han recordado lo impecablemente democráticos que nos ve el ‘The Economist‘? Ahora es cuando hay que presumir de ello, no supeditar la salud de la democracia española a que Sánchez atienda al clamor de los suyos y aborte su principio de espantada.