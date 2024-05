Carlos Herrera responde a la carta del ministro Bustinduy a los empresarios españoles en Israel: «¿Tú eres bobo?»

Contundente respuesta ante la mamarrachada de mandar una carta a los empresarios españoles que están radicados en Israel.

Carlos Herrera no se dejó en el tintero este 9 de mayo de 2024 darle una réplica al ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, por su misiva a las compañías de España que están haciendo negocios en Israel para que no contribuyan, según sus palabras, al genocidio del pueblo palestino.

En su editorial en ‘Herrera en COPE‘, el comunicador pone en su sitio a este representante de Sumar:

Estos días ha aparecido uno de los ministros del Gobierno, que usted seguramente no sabía que existe, que es un tal Bustinduy, a decir, a escribirle una carta a las empresas españolas que trabajan con Israel, para decirle qué están haciendo para evitar el genocidio de Israel sobre Gaza. Sí, sí, está cafrada. Miren, lo más que se le puede pedir a un ministro como este Bustinduy, está nada sumida en lo inexistente, es que no estorbe. Ya te hemos hecho ministro. Ya tienes la cuota de tu partido, por favor, no hagas nada. No toques nada. No escribas nada. Procura no aparecer por ninguna parte. Porque de ministros así lo que se espera es que se estén quietos. Un ministro de un país medianamente serio no pide explicaciones, al estilo de que lo hacía la Ione Belarra o este mamerto de Bustinduy. Una carta de alipori. Una carta a las empresas españolas que trabajan con Israel, que acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio y le pregunta qué están haciendo para evitar ese genocidio.