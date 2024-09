¡Lo que faltaba por oír! El chavista Pablo Iglesias equipara al represaliado Edmundo González con Otegi, Junqueras y Puigdemont

¡Lo que faltaba por ver y oír!

Pablo Iglesias se marcó una intervención en ‘Las Mañanas de RNE‘ de las que pasarán por méritos (o deméritos) propios al mármol de la posteridad.

Quien fuera fundador de Podemos y un fiel seguidor de las consignas chavistas, se pronunció sobre la llegada a España de Edmundo González, el líder opositor y ganador de las elecciones en Venezuela.

Para el expolítico morado resultó más que lícito comparar al vencedor en las urnas en el país caribeño con gente de la talla del proetarra Arnaldo Otegi o de los golpistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Decías, claro, un país donde se persigue a un candidato es una dictadura. Imaginemos que ahora suena el teléfono a Cuní y son Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi que dicen oigan, a mí me han perseguido y no me han dejado presentarme a las elecciones. A mí me han llevado a la cárcel, que no le ha pasado a Edmundo López (sic), y yo me he tenido que exiliar en Bélgica. Y alguien diría, hombre, no, no es lo mismo. Uno es un terrorista, los otros son separatistas que han querido proclamar la independencia. Ya, ya, pero es que las autoridades judiciales venezolanas dicen que este señor ha tratado de alterar el resultado electoral. Él mismo ha salido diciendo que se desvincula de las actas que publicó la oposición, que después se reveló en otra investigación periodística, que eran falsas, que se ha querido desvincular.