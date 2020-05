La confesión más desgarradora de Mila Ximénez en su regreso a Telecinco: «Estaba todo el día empastillada»

Con los nervios a flor de piel y un deseo indescriptible por volver a su ‘segunda casa’, Mila Ximénez regresaba a Mediaset por todo lo alto, en el plató de ‘Sábado Deluxe’ (Telecinco). Sin abrazos, pero con una sonrisa imborrable, la colaboradora de ‘Sálvame’ se reintegraba en el equipo tras casi dos meses confinada en su domicilio, desde donde ha trabajado diariamente a través de videoconferencias.

La sevillana fue la primera protagonista de la noche, que se inauguraba con una breve entrevista en la que confesó lo complicados que han sido estos sesenta días aislada y completamente sola que han terminado desembocando en el desarrollo del síndrome de la cabaña; todo ello, sumado al herpes zóster que sufrió y que le generó durante varias semanas un fastidioso dolor facial.

«Apenas comía, era como si me tiraran continuamente de la boca hacia arriba. Además, me dijeron que podría sufrir parálisis facial. Estaba todo el día empastillada«, confesó Ximénez, a lo que Jorge Javier replicó con mucho sentido del humor que «entonces ahora, además, tienes una adicción a las pastillas. Tienes una vida muy sana».

Tampoco dejó pasar la oportunidad para revelar que, aunque no ha «leído, no he hecho un armario ni me he movido una mierda», ha podido descubrir «mucho sobre mí misma y me he serenado», una actitud que le ha enseñado que «todo me parece menos importante ahora». Y, en medio de todo el batiburrillo de confidencias, apareció el tema favorito del presentador: el sexo.