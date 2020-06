Nacho Abad, muy cabreado, confiesa que le han robado: «Si pillo al que me ha abierto el coche, te garantizo que lo reduzco»

«El otro día me abrieron el coche y me robaron, Si pillo al que me ha abierto el coche, te garantizo que lo reduzco». Así confesaba Nacho Abad, periodista de ‘Espejo Público’ (Antena 3), espacio presentado por Susanna Griso, haber sido víctima de un robo en su coche, un episodio que ha relatado este 24 de junio de 2020 mientras el magacín trataba la historia de un ladrón que había sido reducido por los propios vecinos.

El periodista ha afirmado que el coche se encontraba en una calle concurrida, y le habían sustraído objetos personales como unas zapatillas de deporte y unas gafas. «Me tuve que ir a poner la denuncia. Me atendieron de maravilla en la comisaría donde resido y me pasaron polvos que luego hay que limpiar para sacar huellas. Por cierto, si me estás viendo, sacaron una huellecita tuya, macho«, afirmaba en directo.

