Hasta Terradillos apalea a Fernando Simón: «¡Es despiadado, se le ha comido el personaje!»

«A partir de una charla pública que tuve con dos amigos, ante una broma muy tonta no fui capaz de responder correctamente. Di una respuesta muy incorrecta. Pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que pudiera molestar. Lo siento». Así se excusaba Fernando Simón después de los desafortunados comentarios que hizo sobre las enfermeras.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) pedía disculpas este martes 3 de noviembre de 2020 en rueda de prensa.

«La verdad es que lo siento casi más por mí», aseveró Simón, al tiempo de lamentar el «esfuerzo de años de tratar de quitarme de encima ese bagaje de reflejos aprendidos, de frases hechas, que para nada tienen que ver con mi forma de pensar, pues haya quedado claro que todavía me queda mucho camino por delante para aprender y para hacerlo mejor«.

Cómo será que hasta la propia Ana Terradillos criticó con dureza al epidemiólogo en ‘Cuatro al Día’, programa presentado por Joaquín Prat.

«Debería estar más tranquilo y evitar este tipo de exposiciones»

«Hombre esto no lo va a volver a decir en la vida. En política, todo este tipo de disculpas suman, es de cajón. Yo no acierto a encontrar la razón por la que tuvo esta salida tan desafortunada, me atrevería a decir un tanto despiadada«, afirmó la periodista.

Al tiempo que consideró que el personaje «se está comiendo ya a la persona». «No entiendo el motivo por el que tiene que tener este señor en plena pandemia tal nivel de exposición. Debería estar más tranquilo y evitar este tipo de exposiciones«, explicó Terradillos.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido a Simón: «No estamos (nadie) libres de reproducirlos. Cuando ocurre, y más en tareas públicas, es necesario reconocerlo, pedir perdón y trabajar para que no vuelva a ocurrir. Te honra, Fernando».

Hay bromas y comentarios cotidianos que reproducen estereotipos machistas, homófobos, racistas. No estamos (nadie) libres de reproducirlos. Cuando ocurre, y más en tareas públicas, es necesario reconocerlo, pedir perdón y trabajar para que no vuelva a ocurrir. Te honra, Fernando. — Irene Montero (@IreneMontero) November 3, 2020

Un comentario desafortunado en un programa de Facebook

El pasado el jueves 29 de octubre de 2020, Simón participó en un programa de Facebook junto a los conocidos escaladores Iker y Eneko Pou.

Durante la emisión, el máximo responsable del Gobierno para el control de las pandemias, respondió a preguntas en tono humorístico cómo: «¿Te gustan las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?«. A lo que Simón, respondió entre carcajadas que «no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después».

Por su parte, el sector ha mostrado su indignación con Simón. Si hace unos días el Consejo General de la Enfermería (CGE) estudiaba pedir al Gobierno su expulsión, ahora, el presidente del Sindicato de Enfermería (SATSE), Manuel Cascos, ha pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que cese «de manera inmediata» al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), por sus comentarios «totalmente ofensivos, humillantes y denigrantes hacia las mujeres enfermeras, que siguen luchando diariamente contra la pandemia de COVID-19, poniendo su seguridad y salud en grave riesgo, así como la de las personas de su entorno».