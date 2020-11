¿LA MINISTRA DE TRABAJO PRETENDE REACTIVAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?

La ‘apparatchik’ Yolanda Díaz demoniza la compra online en plena pandemia: «No compro en Amazon, no es correcto»

"Tampoco pido comida a domicilio. Primero porque creo que no es correcto hacerlo y segundo porque no me gusta comprar así, a modo de likes"