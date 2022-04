El ‘zasca’ viral de Mariló Montero al machista Ferreras (laSexta)

Mariló Montero metió un brutal ‘zasca’ a Antonio García-Ferreras que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando el presentador de ‘Al Rojo Vivo’ reincidía en sus ataques contra el pacto PP-VOX en Castilla y León. El periodista de laSexta acusó al nuevo gobierno de coalición por estar «a la cola de la paridad» al contar con nueve hombres y tres mujeres en su estructura.

Incluso, fue un paso más allá y afirmó: «luego se justifica diciendo: ‘Soy un gran hombre de la paridad porque tengo hijas pero solo encuentra tres mujeres capaces de formar parte de su gobierno. ¡El resto son hombres!'».

Sin embargo, Ferreras nunca imaginó que sus palabras se transformarían en un varapalo en riguroso directo. En las redes sociales no pasaron por alto el hecho de que, mientras el presentador criticaba la falta de paridad, en su mesa de debate solo había una sola mujer.

Es decir, que estaba viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Lo que hizo que Mariló Montero no dudase en darle un colosal repaso al machista Ferreras a través de las redes sociales.

«Antonio García-Ferreras, director y conductor de ‘Al Rojo Vivo’ en laSexta, ha criticado con dureza al nuevo Gobierno de Mañueco, Castilla y León. En la mesa de Ferreras, donde hay ocho sillas como pueden haber ocho consejerías u ocho ministerios, él tiene sentados a siete hombres y a una mujer, que además no es contertulia sino una redactora que va dando paso o algún apunte informativo, pero ninguna mujer ha sido invitada para opinar».

A lo que agregó: “Será que Ferreras no es capaz de encontrar a ninguna mujer con méritos para debatir sobre los temas que aborda cada día. Ambos, tanto el Gobierno de Mañueco como Ferreras, no saben el verdadero daño que hacen a la sociedad. A España. A todas las mujeres preparadisimas que hay en nuestro país y a las que no se les da su merecido y necesario sitio. Que en el siglo XXI no haya paridad en España, en la política, en los medios de Comunicación, es humillante, es un grave insulto. Y lo mas grave, está ciego porque, como Ferreras, lo critica y no lo practica sin sentir la mínima preocupación”.