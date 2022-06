El brutal contraataque de Ana Pastor a Compromís y Pablo Iglesias que deja a Oltra con el culo al aire

Las últimas 24 horas han sido un infierno para Ana Pastor y Antonio García-Ferreras.

Los periodistas de laSexta están bajo el bombardeo de Compromís, Podemos y otros de los partidos de extrema izquierda después de que dieran la espalda en directo a Mónica Oltra y solicitaran su dimisión.

Tras una avalancha de insultos, críticas y reproches, Ana Pastor saltó después de que un vídeo de la cuenta oficial de Compromís y un tuit de Pablo Iglesias le acusaran de lanzar bulos y manipular desde la cadena de izquierdas.

“Jamás imaginé que Compromís, el partido de Joan Baldoví, llegara a criticar las manipulaciones de Ferreras y Pastor en La Sexta. Hoy me quito el sombrero ante este vídeo valiente y certero. Algo está cambiando en la percepción de lo que representa “tu tele de izquierdas”, indicó el exlíder de Podemos.

Jamás imaginé que @compromis el partido de Joan Baldoví, llegara a criticar las manipulaciones de Ferreras y Pastor en La Sexta. Hoy me quito el sombrero ante este vídeo valiente y certero. Algo está cambiando en la percepción de lo que representa “tu tele de izquierdas” https://t.co/GGKR7XZUx9 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 22, 2022

Una ofensa que Ana Pastor no estuvo dispuesta a dejar pasar, como indicó en su cuenta oficial de Twitter.

“Vamos con un HILO después de 24 horas recibiendo insultos desde el entorno de Compromís y también de sus cuentas oficiales. Es curioso porque hasta hace 4 días los insultos venían de cuentas que nos acusaban de ocultar el tema con ‘a que de Oltra no hacéis especiales’. Un clásico”, empezó quejándose la presentadora de laSexta.

De inmediato volvió a meter el dedo en la llaga del partido de Mónica Oltra: “A Compromís no le han gustado unas afirmaciones que hice en ‘laSexta Noche’ sobre la imputación. Allí dije que Oltra es inocente, q no está condenada pero que ella ha pedido en varias ocasiones dimisiones por imputaciones (y no solo al PP)”.

Un tuit que acompañó con una noticia de ‘El País’ donde Oltra se sumaba a la petición de la dimisión del alcalde del PSOE de Alicante tras ser imputado en 2017. Algo que, curiosamente, olvidó poner el partido en el vídeo de hemeroteca donde buscaba ocultar que Oltra defendiera la obligación de dimitir tras ser imputado.

A Compromis no le han gustado unas afirmaciones que hice en @SextaNocheTV sobre la imputación. Allí dije que Oltra es inocente, q no está condenada pero que ella ha pedido en varias ocasiones dimisiones por imputaciones (y no solo al PP). Un ejemplo rápido: pic.twitter.com/y4MVwksr7S — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) June 23, 2022

Para defenderse, Pastor recalcó que lanzó dos mensajes claves durante su participación en ‘laSexta Noche’: “¿La ultraderecha usa el tema? Claramente. (La misma que ataca a laSexta desde hace años y acosa a sus periodistas) y ¿el caso entonces no existe? La respuesta en este artículo muy argumentado de Elisa Beni”.

En esa misma entrevista dije dos cosas más: —la ultraderecha usa el tema? Claramente. (La misma que ataca a la Sexta desde hace años y acosa a sus periodistas) — el caso entonces no existe? La respuesta en este artículo muy argumentado de @elisabeni https://t.co/cTTiKLcppK — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) June 23, 2022

“Podemos debatir sobre si políticos imputados deben dimitir o no. Pero negar que algunos partidos lo han pedido…es hacer un flaco favor a la verdad y a las ideas que se defienden”, metió un ‘zasca’ a Compromís y Podemos.

Sin embargo, no fue el único varapalo, ya que también sacudió a la expareja de Oltra: “Mientras debatimos aquí de hemeroteca y de nuestras guerritas nos olvidamos de lo más importante: Una sentencia confirmada por 2 instancias (pendiente ahora del supremo)confirma los abusos a una niña de 14 años a la q no se creyó, se puso en duda y hasta se esposó para declarar”.

Mientras debatimos aquí de hemeroteca y de nuestras guerritas nos olvidamos de lo más importante: Una sentencia confirmada por 2 instancias (pendiente ahora del supremo)confirma los abusos a una niña de 14 años a la q no se creyó, se puso en duda y hasta se esposó para declarar — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) June 23, 2022

Finalmente, la presentadora de laSexta dejó claro que “no será su partido [el de Oltra] ni nosotros los periodistas quienes decidiremos en qué queda la investigación sobre cómo se gestionó el tema en los centros. Será la justicia”.

Un claro mensaje de que, al margen de su guerra contra ella y Ferreras, serán los jueces quien determinen si realmente es culpable o si su dimisión es solo el preámbulo de una dolorosa condena.