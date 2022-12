Javier Nart deja mudo a Javier Gómez al ‘destripar’ a «Sánchez y sus mariachis»: «¡Inmundicia moral!»

Javier Nart desarmó en directo a Javier Gómez.

Durante el programa ‘Todo es Mentira’ del 22 de diciembre, el eurodiputado explicó qué se esconde detrás de la “bastarda, indecente e inmoral” reforma del Código Penal liderada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que busca beneficiar a figuras como el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

A pesar de que el periodista intentó echar un cable a los socialistas, tuvo que recoger el cable cuando Nart explicó qué supone la reforma del delito de malversación:

“Es una forma de quitar la malversación de los separatistas condenados y es decirle al Tribunal Supremo ‘ustedes no valen para absolutamente nada, porque cuando yo tengo que cambiar las reglas del juego, las cambio’”.

Sobre el cambio de la normativa, el eurodiputado se mostró más contundente y denunció que es una forma “bastarda, indecente e inmoral del presidente del Gobierno de convertir el Código Penal en su Código Penal… y esto va a beneficiar a Griñán y en el tema de Valencia. Siempre que sea en beneficio del partido político y no en beneficio propio”.

“Sinceramente te digo, hemos llegado a unos niveles de inmundicia moral”, denunció ante Gómez, quien acabó dándole la razón al asentir con la cabeza.

El eurodiputado no dejó pasar la oportunidad para meterle un ‘zasca’ a Pedro Sánchez y sus “mariachis”, ya que “han convertido al PSOE en un partido de borregos, que balan según lo que diga el pastor por una cuestión fundamental: porque en el momento en el que no estén de acuerdo, no estarán en la siguiente lista electoral”.

Senado

El último ‘regalito’ para los separatistas llegó desde el Senado, donde este jueves 22 de diciembre se aprobó la reforma del Código Penal con la que Pedro Sánchez suprime el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación para contentar a sus socios catalanes.

La aprobación definitiva en la Cámara Alta permite a Sánchez disponer ya de sus dos nuevas cesiones al independentismo, en plenas fechas navideñas y con muchos españoles de vacaciones. Ni él mismo ha acudido al debate en la sede parlamentaria, al encontrarse en La Moncloa disfrutando de un ágape con periodistas. La reforma ha salido adelante con 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones.

La proposición de ley se ha votado sin las dos enmiendas sobre el Poder Judicial, suspendidas por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Partido Popular. El Senado intentó este miércoles sin éxito que el Alto Tribunal levantase esta suspensión, permitiendo así el golpe de Sánchez a la Justicia. En cualquier caso, el Gobierno y sus aliados ya preparan otra vía para llevar a cabo este asalto y han avanzado que presentarán una proposición de ley para recuperar las enmiendas suspendidas.

El Ejecutivo ha maniobrado para la aprobación exprés de esta reforma, que estará en vigor antes e que termine el año y beneficiará a los dirigentes separatistas condenados por el procés, además de decenas de encarcelados por corrupción.