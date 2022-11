¿Habra una tercera Guerra Mundial? Javier Nart vaticina como acabará el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania

Es la gran pregunta que todo el planeta se hace ahora mismo.

¿Habrá una tercera Guerra Mundial después del misil que cayó en Polonia, es decir en territorio de la OTAN?

La polvareda levantada en torno a si el proyectil era ruso o ucraniano concitó no solo un encendido debate, sino una honda preocupación entre los dirigentes de las grandes potencias mundiales por si se pasaba a una fase hasta ahora no contemplada siquiera a largo plazo.

Javier Nart, en ‘La Segunda Dosis’ de Periodista Digital, quiso rebajar la tensión y sobre todo tranquilizar a los espectadores descartando que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pueda ir a más tras el incidente del misil y mucho menos que pueda hablarse de una tercera Guerra Mundial:

Mira, en estos temas no hay nada más terrible que el calentón más inmediato en torno a un acontecimiento que no está identificado. Yo aquí en el Parlamento Europeo he oído a algunos compañeros hablando sobre las cuestiones más disparatadas. Y cuando uno decía que si hay que responder, se responde, pero lo que no se puede hacer es lanzarse a decir que esto es un ataque deliberado ruso.

Incluso, los problemas que tienen los rusos con sus misiles es que son muy antiguos y de muy escasa precisión. Podía haberse tratado incluso de un misil perdido por una falta de control como ocurrió hace tiempo con unos misiles rusos que sobrevolaron el espacio aéreo de la antigua Yugoslavia.