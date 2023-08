La sentencia de Antonio Naranjo sobre Pedro Sánchez: “Va a poder ser presidente pero no va a poder Gobernar”

El periodista Antonio Naranjo ha ofrecido una imperdible reflexión en el programa Espejo Público de Antena 3.

Ante la incertidumbre que rodea al futuro político de España, en el que al parecer el único escenario factible de que se forme un Gobierno, sería el de el candidato perdedor EPdro Sánchez reeditando un Frankenstein 2.0, sumando a al partido de Carles Puigdemont, Junts, considera que si bien el presidente en funciones podría ser presidente, tendría muy complicado gobernar.

El tema de la quita de la deuda que Cataluña sostiene con el resto de España, se estaría hablando de unos 70.000 millones del adeudo del fondo FLA, es una muestra de ello.

«La supuesta mayoría progresista lo que está pidiendo es que las comunidades autónomas con más dinero se lo queden y la deuda que tienen se la coman el resto de comunidades. Es decir, que se extienda el régimen de privilegio o de paraíso fiscal del País Vasco a aquellas comunidades autónomas en las que es decisiva la actitud de determinados partidos para que haya gobierno. Esto es lo que esta gente considera progresista».

Advierte que esto es una pequeña muestra de lo que vendrá si finalmente el socialista logra formar gobierno.

“Estamos viendo el anticipo de lo que va a pasar en España y es que, Pedro Sánchez va a poder ser presidente pero no va a poder gobernar. Lo segundo no creo que le importe demasiado si lo primero lo tiene cubierto. Vamos a asistir en el día a día a lo que ya estamos viendo ahora”.

Incide en el hecho de que sus socios serán partidos de extrema izquierda, nacionalistas tanto de izquierdas como derechas, todos enfrentados entre sí.

“Va a tener por socios a Sumar, que son 15,16 partidos cada uno de su padre y de su madre y con sus objetivos. Además, están enfrentados Sumar y Podemos. El PNV está enfrentado a Bildu, y tienen elecciones dentro de poco. Esquerra está enfrentado a Junts y tienen elecciones dentro de poco”.

Además, pone sobre la mesa la precaria situación económica del país, que previsiblemente empeorará una vez que dejen de llegar los fondos europeos de la crisis del Covid y se vuelvan a ajustar las normas fiscales europeas.

“¿Cómo pones de acuerdo todo eso en un momento en el que la economía española está muy dañada y cuando se pase el dopaje de los fondos europeos y de recaudación vamos a tener problemas serios?”. Con todo este panorama, señala que le va a deber ser presidente a “partidos sin ninguna visión colectiva y además, sustentan su agenda en pedir más dinero y en disgregar el país que conocemos”.

Por último, recuerda que no podrá decir que no a ningún “chantaje” porque simplemente no tendrá otra opción.