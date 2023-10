Felipe González, con Susanna Griso, despelleja a Zapatero y a Sánchez por querer colar una pringosa amnistía

Impecable.

Felipe González, entrevistado en el programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3) este 17 de octubre de 2023, triunfó sin paliativos al reconocerle a Susanna Griso que él está totalmente en contra de la amnistía que Pedro Sánchez pretende conceder a golpistas como Carles Puigdemont y que con tanto afán trató de apoyar José Luis Rodríguez Zapatero con Carlos Alsina.

El expresidente del Gobierno socialista entre 1982 y 1996, preguntado por las palabras de ZP en el programa ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) tratando de justificar la amnistía, dijo que no se había enterado de nada, que no llegó a entender la exposición hecha por el también expresidente del Ejecutivo estatal.

Aseguró que él sí estuvo a favor de los indultos y que llegó a proponerlo antes incluso de que estos se concediesen:

No se enteró de nada. Igual que te dije que estaba a favor de los indultos, te digo que estoy en contra de la amnistía

Repitió que a los ciudadanos no se les puede tomar el pelo ni hacerles comulgar con ruedas de molino:

Nos deberían tomar en serio a los ciudadanos. La verdadera amnistía es la que pasó de un régimen autoritario a uno democrático.

Felipe González mostró su desconcierto ante lo que se está pergeñando entre bastidores con la amnistía:

Desconocemos el texto que va a presentar Sánchez sobre la amnistía, ya que solo conocemos lo que nos dice Puigdemont. Lo que hay que pedirle a la gente es que no se deje arrastrar por la polarización que empieza a alterar la convivencia.

Para el histórico líder del PSOE, lo que exigen los independentistas es que se reconozca que ellos hicieron lo correcto y lo que hizo el Estado español fue «represivo».

Para González lo que se echa en falta es que los independentistas pidan perdón y renuncien a la unilateralidad.

Hamás

El expresidente del Gobierno también abordó los últimos episodios relativos al conflicto entre Hamás e Israel.

En concreto, se refirió a la tensión provocada por el Gobierno de España con la embajada de Israel.

Considera que esa situación de roces se solucionará pronto y admitió que la posición de Pedro Sánchez y Josep Borrell marca «una línea impecable».

No obstante, afeó sin contemplaciones las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, y otros miembros del Gobierno de coalición:

Hay bastante ignorancia y falta de memoria.

Para Felipe González, los miembros de Podemos y Sumar que arremeten contra la actuación de Israel, no forman parte del «núcleo duro» del Ejecutivo, por lo que no cree que esto pase factura internacional. Eso sí, afirmó estar desconcertado ante quienes no entienden que el ataque de Hamás es «un acto terrorista».