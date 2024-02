Carlos Alsina y Susanna Griso desvelan por qué el PSOE se la pegó en Galicia: «Sus votantes lo tienen claro»

Carlos Alsina y Susanna Griso no dan crédito ante el desastre electoral del PSOE.

Para el director de ‘Más de Uno‘ y la presentadora de ‘Espejo Público‘ (Antena 3) la cuestión de lo sucedido a los socialistas tiene mucha tela que cortar.

El comunicador de Onda Cero apuntó como idea primigenia que el PSOE debería de investigar por qué un votante socialista optó por coger la papeleta del BNG:

En el caso concreto de Galicia , yo creo que la primera pregunta que tiene que responderse el PSOE, que está utilizando este concepto que a mí me gusta poco, que es el del voto prestado. Yo creo que hemos recibido votantes, pero son nuestros, aunque hayan votado al Bloque. Bueno, quien vota en cada elección vota quien le da la gana. Pero creo que debería empezar por pensar qué lleva a un votante tradicional del Partido Socialista en Galicia a entregar su voto al Bloque Nacionalista Gallego , que tiene un proyecto completamente distinto al del Partido Socialista, porque el proyecto del Bloque Nacionalista Gallego es un proyecto nacionalista, es un proyecto que está por la autodeterminación. Y esa es la gran línea que separa el proyecto del Partido Socialista del proyecto del Bloque, que lleva a un votante del PSOE a restar importancia a esa línea que les separa, que es la autodeterminación, para entregar su voto a Ana Pontón en lugar de al señor Gómez Besteiro .

Le sorprendió la declaración de la vicepresidenta primera del Gobierno Sánchez:

Ha dicho la vicepresidenta y vicesecretaria, señora Montero, esta mañana, le he leído una declaración que dice, bueno, pues porque los votantes lo tenían claro y han visto que la opción que tenía más probabilidades, de contribuir al cambio, era el Bloque y no el Partido Socialista. Pues es usted la número dos del Partido Socialista. Y si lo dice usted, igual la reflexión debería empezar por ahí, ¿no? ¿Qué ha hecho mal el PSOE para no ser visto como la alternativa al Partido Popular en Galicia?