Un testimonio clarividente del conflicto en Lavapiés: “Que vengan aquí una semana a vivir”

Continúa la polémica por la actuación de dos agentes en la detención de dos senegaleses en el barrio madrileño de Lavapiés a raíz de una reyerta en un supermercado.

La extrema izquierda ha iniciado toda una campaña para acusar falsamente de racismo a la Policía que día a día se juega el tipo para mantener el orden en una zona conflictiva.

Mohammed, testigo y vigilante del supermercado en el que ocurrió el altercado, explicó en el programa ‘En boca de todos’ (Cuatro) el origen de esta detención:

«Era sábado y me imagino que venían de una fiesta porque estaban borrachos . Entran, hacen una compra, y la cajera se da cuenta que están pagando con una tarjeta con un pin erróneo».

Por este motivo, la cajera pidió a Mohammed que no se fuera ya que él acababa su turno. Los detenidos respondieron insultando a la trabajadora y tachándola de racista.

Fue en ese momento cuando Mohammed y otro compañero de seguridad pidieron a los senegaleses que se marcharan por lo que decidieron llamar a la policía.

El testigo desmontó a los que señalan a la Policía por hacer su trabajo:

«Yo no lo vi en directo porque fue a unos metros aquí, pero sí pienso que si cuando llega la policía estos hombres se identifican y no ponen problemas, no hubiesen acabado en el suelo«.