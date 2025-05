Troleo de campeonato contra María Jesús Montero (PSOE) por gafar al Real Betis la final de la Conference

Ya lo dice un clásico.

Calladita estás más guapa.

Y eso es lo que debió de haber hecho María Jesús Montero.

La vicepresidenta primera de Pedro Sánchez se desplazó hasta la ciudad polaca de Breslavia para presenciar la final de la Conference League en la que tomaba parte el Real Betis Balompié contra el Chelsea.

Al descanso, con el 1-0 a favor de los del Benito Villamarín, se entrevistó a la política socialista y ella, sin tener en cuenta esa máxima de no celebrar una victoria que aún no estaba cerrada porque quedaba la segunda mitad, sacó su faz más eufórica asegurado que la victoria era un hecho, que tenía el presentimiento de que así iba a suceder.

— El Rincón de Emilio (@ElRinconDemilio) May 28, 2025

Evidentemente, la suerte de los de Manuel Pellegrini fue pasar del 1-0 a caer por un contundente 1-4.

A partir de ahí, una catarata de críticas y mofas contra María Jesús Montero:

— Los Meconios (@LosMeconios) May 28, 2025

— Toni Martín (@toni_miglesias) May 28, 2025

Es gafe… Y la nueva moda de promocionarla by the face en todos los eventos deportivos de la tele pública que tengan algo que ver con Andalucía…

En fin, nos la quieren meter con calzador, pero por muy simpática que se ponga, los andaluces no olvidamos que fue y es una bruja.

— Lady Jane 3.0 (@LadyJane_JG) May 28, 2025