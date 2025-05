El Chelsea remonta y destroza el sueño europeo del Betis en la final de la Conference League

El sueño europeo del Real Betis se desvaneció este miércoles 29 de mayo de 2025 en el Estadio de Wroclaw (Polonia), donde el Chelsea remontó un 1-0 inicial para imponerse por 4-1 en la final de la UEFA Conference League. Lo que comenzó como una noche prometedora para los verdiblancos, con un tempranero gol de Abde Ezzalzouli, terminó en pesadilla ante un equipo londinense que despertó en la segunda mitad para conseguir un triunfo histórico que les permite completar su colección de trofeos europeos.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, que disputaba la primera final europea de su historia, mostró durante los primeros 45 minutos el fútbol que le había llevado hasta esta cita decisiva. Sin embargo, los cambios tácticos de Enzo Maresca tras el descanso y la aparición estelar de Cole Palmer cambiaron por completo el rumbo del partido.

Primera parte verdiblanca

El Betis salió al campo con una energía desbordante, presionando alto y desactivando el juego de posesión del Chelsea. Esta estrategia dio sus frutos apenas transcurridos nueve minutos, cuando Isco, en una brillante acción individual, filtró un pase al espacio para Abde Ezzalzouli. El extremo marroquí controló con maestría y definió con un disparo raso al palo largo que superó a Filip Jørgensen para hacer estallar de júbilo a la afición bética desplazada a Polonia.

El gol espoleó aún más a los andaluces, que rozaron el segundo tanto en un disparo lejano de Marc Bartra que obligó a Jørgensen a estirarse al máximo para evitar el 2-0. Poco después, fue Johnny Cardoso quien tuvo otra clara oportunidad tras una gran jugada de Abde, pero Benoît Badiashile realizó una providencial intervención.

El Chelsea, pese a dominar la posesión con un 65%, apenas generó peligro real en la primera mitad. La presión y la intensidad defensiva del Betis anularon por completo las vías de creación del conjunto inglés, que se marchó al descanso con la sensación de no haber entrado aún en el partido.

El vendaval ‘blue’ arrasa al Betis

La segunda mitad comenzó con un cambio significativo en el Chelsea: la entrada de Reece James. Casi simultáneamente, el Betis perdió a uno de sus hombres más peligrosos cuando Abde tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas físicos en el minuto 53. Estas dos circunstancias marcaron un punto de inflexión en el desarrollo del encuentro.

El conjunto londinense empezó a ganar terreno y a acorralar a un Betis que fue perdiendo fuelle. La presión inglesa dio sus frutos en el minuto 66, cuando Cole Palmer, convertido en el director de orquesta de los ‘blues’, puso un centro medido para que Enzo Fernández cabeceara a la red ante un Adrián que nada pudo hacer.

Apenas cinco minutos después, el propio Palmer volvió a demostrar su calidad al regatear a su defensor y servir un balón perfecto para que Nicolas Jackson, con el pecho, empujara el esférico a la red y completara la remonta. El 2-1 fue un mazazo para los verdiblancos, que vieron cómo su sueño se desvanecía por momentos.

La afición bética intentó levantar a su equipo con un muro de ruido desde las gradas, pero el Chelsea ya había tomado el control absoluto del partido. En el minuto 83, Kiernan Dewsbury-Hall encontró a Jadon Sancho, cedido por el Manchester United, quien con un disparo colocado desde el borde del área estableció el 3-1. Y ya en tiempo añadido, Moisés Caicedo, con un potente disparo desde fuera del área, cerró la goleada con el 4-1 definitivo.

Un Chelsea para la historia

Con esta victoria, el Chelsea se convierte en el primer club de la historia en conquistar los cinco trofeos de competiciones UEFA: la Champions League (2012 y 2021), la Europa League (2013 y 2019), la Recopa (1971 y 1998), la Supercopa y ahora la Conference League. Un logro sin precedentes que engrandece aún más la historia del club londinense.

Para Enzo Maresca, este título supone un brillante colofón a su primera temporada al frente del equipo, en la que además ha conseguido clasificar al Chelsea para la próxima edición de la Champions League tras finalizar cuarto en la Premier League.

La decepción de Pellegrini

Manuel Pellegrini, que buscaba ampliar su palmarés europeo tras conquistar la Europa League con el Villarreal, vio cómo su discípulo le ganaba la partida táctica. El técnico chileno no pudo contrarrestar los ajustes de Maresca tras el descanso y la lesión de Abde supuso un golpe demasiado duro para su equipo.

A pesar de la derrota, el Betis puede sentirse orgulloso de haber alcanzado la primera final europea de su historia, culminando una notable campaña continental en la que eliminó a equipos como la Fiorentina en semifinales. Los verdiblancos, que finalizaron sextos en LaLiga, tendrán una nueva oportunidad de competir en Europa la próxima temporada.

El partido de Antony

Uno de los focos de atención estaba puesto en Antony, cedido por el Manchester United al Betis en enero. El brasileño, que ha experimentado un resurgir en Sevilla con 9 goles y 5 asistencias en 25 partidos, no pudo brillar en la final como lo había hecho en los últimos meses. El extremo, que regresará a Old Trafford en junio al no incluir su cesión una opción de compra, se mostró impotente ante el poderío físico del Chelsea en la segunda mitad.

