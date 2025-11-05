  • ESP
'DIRECTO AL GRANO' ACABA BORRANDO EL MENSAJE TRAS EL INCENDIO MONTADO

La burda manipulación de ‘Tele Pedro’: Marta Flich y Gonzalo Miró ‘rebautizan’ el proceso al fiscal general como «juicio a Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso»

"Han tenido que recoger cable porque era demasiado sectario hasta para ellos"

Marta Flich y Gonzalo Miró.
Archivado en: Alberto González Amador | Álvaro García Ortiz | Fiscalía General del Estado | Gobierno de España | Gobierno de la Comunidad de Madrid | Gonzalo Miró | Isabel Díaz Ayuso | Marta Flich | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión | Tribunal Supremo

Es imposible manipular más.

Y además hacerlo de una manera tan sumamente chapucera.

Lo cierto es que en la previa del programa ‘Directo al Grano‘ (TVE) del 5 de noviembre de 2025, más en concreto en las redes sociales, se decidió cambiar el nombre al juicio al fiscal general del Estado a ver si así también se le modificaba la naturaleza al asunto.

Pero por mucho que el espacio de Marta Flich y Gonzalo Miró tratasen de convertir la cita en el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz en el juicio a Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo cierto es que fue tan burdo el intento de engañar a la audiencia que no les quedó más remedio que borrar el mensaje.

Sin embargo, la rectificación ya llegó tarde porque todo el mundo se hizo eco de la tremenda pifia perpetrada a propósito por estos dos ‘cerebros’ de la Brunete Pedrete, ahora a sueldo de ‘Tele Pedro‘:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

