La burda manipulación de ‘Tele Pedro’: Marta Flich y Gonzalo Miró ‘rebautizan’ el proceso al fiscal general como «juicio a Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso»

Es imposible manipular más.

Y además hacerlo de una manera tan sumamente chapucera.

Lo cierto es que en la previa del programa ‘Directo al Grano‘ (TVE) del 5 de noviembre de 2025, más en concreto en las redes sociales, se decidió cambiar el nombre al juicio al fiscal general del Estado a ver si así también se le modificaba la naturaleza al asunto.

Pero por mucho que el espacio de Marta Flich y Gonzalo Miró tratasen de convertir la cita en el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz en el juicio a Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo cierto es que fue tan burdo el intento de engañar a la audiencia que no les quedó más remedio que borrar el mensaje.

Sin embargo, la rectificación ya llegó tarde porque todo el mundo se hizo eco de la tremenda pifia perpetrada a propósito por estos dos ‘cerebros’ de la Brunete Pedrete, ahora a sueldo de ‘Tele Pedro‘:

TVE se supera día a día, hoy en el Programa Directo al Grano titulan “Juicio a Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso, cuando el Juicio es contra el Fiscal General del Estado.

Esto pasa cuando pones a dos mamporreros ignorantes a presentar un programa en la Televisión… pic.twitter.com/GWChR5CTs3 — Carlos Fernández (@CarlosF66089689) November 4, 2025

Y ojo al video, que es una perla de manipulación:

«Estaremos también en directo en el juicio a … » (duda y corrige) «… con el Fiscal General del Estado porque hoy tienen que declarar, están citados a declarar, Miguel Ángel Rodríguez y el novio de Ayuso» pic.twitter.com/y7kesLd3qI — Rafa García Márquez (@Rafael_Garcia) November 4, 2025

Ni las más elementales normas de deontología periodística y ética profesional. pic.twitter.com/UQlbHwnqpD — Vicente Lozano🇧🇮 (@vicentelozano) November 4, 2025

‼️ 📺 #TelePedro llama al Juicio al Fiscal General “juicio a Miguel Ángel Rodríguez y la pareja de Ayuso”. Tras nuestra denuncia, @rtve lo borra. pic.twitter.com/OPwGrC1gy0 — Eduardo Carazo (@educarazo) November 4, 2025

¿Cómo que juicio a Miguel Angel Rodríguez y a la pareja de Ayuso?

Pero que el juicio es al Fiscal General del Estado!

Ya lo han borrado, pero vaya vergüenza.

Han tenido que recoger cable porque era demasiado sectario hasta para ellos. Por cierto, del ministro Torres, ni pío. pic.twitter.com/IggypVXEkv — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) November 4, 2025