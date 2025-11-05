Miguel Ángel Rodríguez destroza en dos gloriosos minutos a la abogada del fiscal general del Estado

Fue a por lana y acabó trasquilada.

Consuelo Castro, abogada del Estado encargada de defender a Álvaro García Ortiz, se llevó un buen repaso de Miguel Ángel Rodríguez durante su testimonio en el juicio al fiscal general del Estado.

La letrada empezó sacando un mensaje de la red social X:

¿Recuerda usted que publicó un tuit a las 22.41 horas? Si quiere, se lo leo.

El responsable del área de comunicación del Gobierno de la Comunidad de Madrid aseguró no tener en mente ese mensaje:

Sí, porque no me puedo acordar de todos los tuits, discúlpeme.

Castro procedió a la lectura:

Se lo leo sin ningún problema. Resumen de la locura de hoy. La Fiscalía ofrece por e-mail un acuerdo al señor González. Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y entonces vaya a juicio. Usted declaró en instrucción y parece que dice ahora también que usted supone que al ser la Fiscalía una organización jerárquica, pues que claro, que nada se hace. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio?

Rodríguez le quitó gravedad al mensaje y aseguró que un mensaje en redes sociales es lo que es:

No, no tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista. Periodista o trabajo en política. No soy un notario que necesite una compulsa. La compulsa ante notario la puso Juan Lobato después. De acuerdo.

La abogada, erre que erre:

Señor Rodríguez, ¿era usted consciente cuando hizo estas imputaciones de que las conductas que estaba atribuyendo a la Fiscalía eran muy graves?

Y el testigo le dio la réplica con fina ironía:

Sí, es que lo que ha hecho la Fiscalía es muy grave.

Pero la letrada pareció no enterarse de la película:

No, perdón. Le estoy preguntando si sus imputaciones sabe usted que son muy graves.

A lo que el responsable de comunicación del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso respondió con toda la contundencia: