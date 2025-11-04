Rafa Latorre, contundente sobre el juicio a Álvaro García Ortiz: «Es la degradación absoluta del Estado»

Sin medias tintas.

Rafa Latorre, director de ‘La Brújula‘ (Onda Cero), se pronunció sin tapujos sobre el arranque del juicio a Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo.

El comunicador de la radio de Atresmedia aseveró con contundencia que el enjuiciamiento al fiscal general del Estado supone, sin lugar a dudas, la degradación más profunda del Estado:

El juicio al fiscal general del Estado que hoy ha comenzado es un hecho inédito que informa de la degradación absoluta del Estado. Pero porque el fiscal general del Estado está en ejercicio, y ha ido a su juicio haciendo uso de toda su pompa estética, sentado en lugar preeminente con su toga, pero que está ahí como acusado para responder por un presunto delito de revelación de secretos.

Otra de las escenas que le chirrían a más no poder es la de ver a toda una abogada del Estado y a una fiscal tratando de ejercer la defensa de García Ortiz:

Y luego está el despropósito de ver a una abogada del Estado y a una fiscal. Una acusación pública no sólo ejerciendo como defensa particular de su jefe, sino que tratando de desacreditar la instrucción e incluso al tribunal. ¿Eso saben lo que significa? Sí, que dan a García Ortiz por acabado y lo fían todo a que haya algún voto particular y esto termine en el Constitucional por vulneración de las garantías.

E ironizó con el testimonio del fiscal Julián Salto y las premuras para que mandase el famoso correo electrónico que acabó desatando todo el escándalo: