El Supremo juzga al fiscal general de Sánchez: la Fiscalía en el ojo del huracán y el país pendiente del banquillo

Ni los más experimentados en el ámbito del periodismo político pueden recordar un espectáculo como el que se vivirá en la Sala Penal del Tribunal Supremo.

Este lunes, el majestuoso edificio de la plaza de la Villa de París, en Madrid, se transformará en el escenario de una escena sin igual: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, cruzando por la puerta principal, con toga al hombro y semblante grave, para sentarse en el banquillo de los acusados. Es la primera vez que, desde que se aprobó la Constitución, el máximo responsable del Ministerio Público comparece ante la Justicia por presunta revelación de secretos relacionada con la filtración de un correo sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La expectación es palpable. Se esperan cientos de periodistas acreditados, una multitud de curiosos y figuras destacadas de la política madrileña y nacional que estarán atentos a cada movimiento. Este juicio, que se desarrollará en seis sesiones durante dos semanas, promete ser uno de los eventos judiciales más relevantes del año, sino de toda una década. Y no es para menos: nunca antes había estado tan cuestionada la reputación de la Fiscalía, ni su imparcialidad había suscitado tanto debate. Sin embargo, no se retransmitirá en directo.

El tribunal encargado del caso está compuesto por siete magistrados con diversas sensibilidades políticas, presididos por Andrés Martínez Arrieta. Entre los testigos que se espera escuchen están personajes como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, así como Pilar Sánchez Acera, número dos del PSOE-M. La vista tendrá lugar en la sala habitual para asuntos penales del Supremo; lejos del salón plenario utilizado durante el juicio por el ‘procés’, y no será retransmitida en directo para evitar una “judicialización mediática” excesiva.

El proceso comenzará con exposiciones iniciales tanto por parte de la defensa como por parte de la Fiscalía, que insiste en anular varios registros argumentando que los datos ya eran conocidos por los periodistas antes incluso de llegar al despacho del fiscal general.

El origen del escándalo: una filtración con nombre y apellidos

La trama comienza en marzo de 2024. Un correo enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, donde admitía haber cometido fraude a Hacienda, termina siendo divulgado por varios medios. La investigación señala una “coincidencia temporal” entre el envío del expediente fiscal y su publicación, además de un “frenético intercambio de mensajes” entre los altos mandos del Ministerio Público esa misma noche. Las acusaciones particulares y populares —incluyendo a la propia pareja de Ayuso— reclaman entre cuatro y seis años de prisión y hasta doce años de inhabilitación para García Ortiz. Por su parte, la Fiscalía -que dirige Ortiz- sostiene su inocencia y solicita su absolución.

No faltan elementos que aumentan el suspense: registros sin precedentes en despachos fiscales, eliminación de correos electrónicos por parte del acusado y teléfonos móviles, así como una instrucción judicial repleta de controversias procesales. En este juicio desfilarán más de 40 testigos: fiscales, periodistas, políticos destacados e incluso miembros de la UCO, todo con el fin de esclarecer una trama que, según alega García Ortiz, se basa más en indicios superficiales que en pruebas contundentes.

El Ministerio Público, entre el bochorno y la fractura interna

La decisión tomada por García Ortiz al no dimitir mientras avanza el proceso ha generado desconcierto dentro del ámbito fiscal. Muchos miembros del Ministerio Público consideran su permanencia un “bochorno” para una institución cuyo prestigio y credibilidad se ven afectados por ver a su máximo responsable sentado en el banquillo. En este sentido, asociaciones de fiscales han pedido que deje el cargo mientras enfrenta el proceso judicial.

Este juicio llega además en un clima político altamente polarizado. El Gobierno ha cerrado filas alrededor del fiscal general a pesar de las presiones mediáticas y las exigencias opositoras para su destitución inmediata.

La Abogacía del Estado asume su defensa institucional, lo que añade leña al fuego sobre el debate acerca de la independencia del Ministerio Público respecto al Ejecutivo. Uno de los puntos más polémicos es que García Ortiz puede ocupar un lugar junto a sus abogados debido a su cargo y acceder al tribunal por una entrada reservada para magistrados; privilegios que subrayan lo excepcional que es esta situación.

Este juicio representa una tormenta perfecta para la imagen pública de la Fiscalía y afecta directamente a la confianza ciudadana en las instituciones estatales.

Si finalmente se le condena, García Ortiz podría enfrentarse no solo a prisión e inhabilitación sino también a un daño irreparable para la credibilidad del Ministerio Público. En caso contrario —si es absuelto— quedará siempre flotando la sospecha sobre cómo se ha instrumentalizado políticamente esta causa.