  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

LA DOBLE VARA DE MEDIR: MOLESTAN MÁS UNAS 'CHISTORRAS' EN LA CARA DE LAURA PAVÍA QUE LAS PATADAS Y PUÑETAZOS EN LA CARA DE JOSÉ ISMAEL MARTÍNEZ ('EL ESPAÑOL')

TVE rabia por el escrache a una reportera en Ferraz pero olvida que con Cintora se jaleó la paliza a un periodista en Pamplona

Laura Arroyo, en el programa 'Malas Lenguas', justificó la agresión al integrante del digital de Pedrojota Ramírez

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Vea quién es la miserable activista que alienta la violencia desde el programa de Cintora (TVE) por la paliza de abertzales a un periodista en Navarra

Vea quién es la miserable activista que alienta la violencia desde el programa de Cintora (TVE) por la paliza de abertzales a un periodista en Navarra

Están que rabian en TVE.

Un equipo de la televisión pública se desplazó hasta la calle Ferraz de Madrid para cubrir la concentración convocada por Revuelta frente a la sede del PSOE.

Cuando la reportera Laura Pavía daba en directo su pieza, varios manifestantes salieron a gritar, a mostrar banderas de España y a enseñar varias ‘chistorras’.

Pero en modo alguno se produjo agresión alguna a la periodista de la cadena pública.

Sin embargo, el presidente de RTVE, José Pablo López y el presentador de ‘La Noche en 24’, Xabier Fortes, salieron en tromba a condenar los hechos acaecidos:

Sin embargo, en TVE parecieron olvidar, sorpresivamente, que no hace muchas semanas, en el programa ‘Malas Lenguas‘, presentado por Jesús Cintora, se apladió y se justificó la agresión en la Universidad de Navarra a un periodista de ‘El Español‘ que fue a cubrir el acto que iba a protagonizar Vito Quiles.

En ese espacio, la podemita e integrante del medio de Pablo Iglesias, Canal Red, Laura Arroyo, jaleó la paliza que varios abertzales le propinaron a José Ismael Martínez:

En Navarra nos han dado una excelente elección de antifascismo. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que está muy bien que el antifascismo sea acción y no discurso. Y lo que hemos visto en Navarra es un ejemplo de cómo se le tienen los pies a los fascistas y a los racistas que quieren ir no solo a las universidades, también a nuestras calles, a nuestros barrios, en las redes sociales nos acosan. Aquí ya habemos (sic) dos personas que hemos sufrido acoso de estos reaccionarios, Sarah y yo, y sabemos muy bien que a esta gente se le tiene que detener y se le detiene con acciones, no con discursos.

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]