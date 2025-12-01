TVE rabia por el escrache a una reportera en Ferraz pero olvida que con Cintora se jaleó la paliza a un periodista en Pamplona

Están que rabian en TVE.
Un equipo de la televisión pública se desplazó hasta la calle Ferraz de Madrid para cubrir la concentración convocada por Revuelta frente a la sede del PSOE.
Cuando la reportera Laura Pavía daba en directo su pieza, varios manifestantes salieron a gritar, a mostrar banderas de España y a enseñar varias ‘chistorras’.
Pero en modo alguno se produjo agresión alguna a la periodista de la cadena pública.
Sin embargo, el presidente de RTVE, José Pablo López y el presentador de ‘La Noche en 24’, Xabier Fortes, salieron en tromba a condenar los hechos acaecidos:
La dignidad de nuestra compañera frente al gañanismo ultra. Enhorabuena @laurapaviatv por tu profesionalidad, serenidad y valor ante los miserables y cobardes que te acosan en manada. https://t.co/QJ9jpDgIZ7
— Xabier Fortes (@xabierfortes) November 30, 2025
Esto le acaba de pasar a nuestra compañera @laurapaviatv mientras que trataba de informar sobre la concentración convocada a las puertas del PSOE esta mañana. Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que… pic.twitter.com/2LEEYTAgRR
— José Pablo López (@Josepablo_ls) November 30, 2025
Sin embargo, en TVE parecieron olvidar, sorpresivamente, que no hace muchas semanas, en el programa ‘Malas Lenguas‘, presentado por Jesús Cintora, se apladió y se justificó la agresión en la Universidad de Navarra a un periodista de ‘El Español‘ que fue a cubrir el acto que iba a protagonizar Vito Quiles.
En ese espacio, la podemita e integrante del medio de Pablo Iglesias, Canal Red, Laura Arroyo, jaleó la paliza que varios abertzales le propinaron a José Ismael Martínez:
En Navarra nos han dado una excelente elección de antifascismo. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que está muy bien que el antifascismo sea acción y no discurso. Y lo que hemos visto en Navarra es un ejemplo de cómo se le tienen los pies a los fascistas y a los racistas que quieren ir no solo a las universidades, también a nuestras calles, a nuestros barrios, en las redes sociales nos acosan. Aquí ya habemos (sic) dos personas que hemos sufrido acoso de estos reaccionarios, Sarah y yo, y sabemos muy bien que a esta gente se le tiene que detener y se le detiene con acciones, no con discursos.