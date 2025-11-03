Vea quién es la miserable activista que alienta la violencia desde el programa de Cintora (TVE) por la paliza de abertxales a un periodista en Navarra

La odiadora a sueldo Laura Arroyo ha derramado bilis en plena TVE afirmando que los violentos encapuchados que intentaron impedir un acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra dieron una “lección de antifascismo”, pese a que el encuentro había sido suspendido y a que agredieron salvajemente a un periodista de El Español que hacía su trabajo.

“Creo que en Navarra nos han dado una excelente lección de antifascismo, qué quieres que te diga. Yo creo que está muy bien que el antifascismo sea acción y no discurso. Y lo que hemos visto en Navarra es un ejemplo de cómo se le detienen los pies a los fascistas y a los racistas que quieren ir no solo a nuestras universidades, sino a nuestras calles, a nuestros barrios. En las redes sociales nos acosan”.

La activista peruana se ha burlado de los hechos afirmando que quienes generan miedo e inseguridad son los fascistas, no las “migrantes” ni las mujeres “racializadas”.

“Sabemos que a esta gente se la detiene con acciones, no con discursos. Yo me siento más representada y segura en una Navarra como esa que veo. No veo polémica aquí”.

Tras semejante dislate, en la mesa se mostraron en contra de estas palabras.

“Yo estoy totalmente en contra de Vito Quiles porque no es periodista, pero no voy a llamar a la violencia. A mí lo que pasó, que al final es violencia, en ningún momento lo voy a respaldar”.

La podemita volvió a excusar a los facinerosos afirmando que todo era culpa de la “provocación” de Quiles por querer ir allí a «difundir su discurso de odio».

Esteban le afeó que estaba defendiendo la violencia, a lo que la ultra podemita respondió que lo ocurrido no era agresión, sino “autodefensa”.

Tras la retahíla de burradas, el presentador del programa, Jesús Cintora tomó la palabra para decir lo obvio: que quemar contenedores y lanzar objetos a la policía era violencia. También recordó que Quiles no estaba en el campus cuando sucedieron los hechos.

Para completar la bajeza, cuando Cintora lanzó un mensaje de apoyo al periodista agredido por los violentos de ultraizquierda, Arroyo, en lugar de solidarizarse, afirmó que un estudiante en Sevilla había sido agredido por “los fascistas”.