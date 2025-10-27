¡Cojan palomitas! Pablo Iglesias y Jesús Cintora se calientan como nunca con un cruce bestial de navajazos dialécticos en TVE

Una bronca como nunca se había visto.
Y eso que Pablo Iglesias y Jesús Cintora siempre han demostrado una afinidad y una sintonía que viene desde lejos.
Concretamente desde 2013, cuando el presentador se hizo cargo de ‘Las Mañanas‘ (Cuatro) hasta su despido a finales de marzo de 2015.
Sin embargo, en el ‘Malas Lenguas‘ (TVE) del 24 de octubre de 2025 ambos protagonistas se pusieron como hoja de perejil.
Todo vino a cuenta lo que estaba opinando Chema Garrido (‘El Plural’) sobre el acoso a personas, concretamente se puso sobre la mesa lo sucedido con Vito Quiles en sus visitas a las universidades de Granada y Sevilla.
Al fundador de Podemos no le estaba gustando lo que estaba diciendo el contertulio y empezó a pedir explicaciones al presentador por pedir que se respeta el turno de palabra de Garrido:
¿Pero es que eres su abogado, Cintora, coño?
Al moderador de la tertulia no le gustó la intervención de Iglesias:
Pablo Iglesias, te pido por favor un respeto a este moderador. Te pido por favor respeto. Te pido por favor respeto a este moderador. Yo no soy el abogado de nadie. Yo soy el presentador y aquí reparto la palabra. La reparte este moderador. No tú. ¿Te importa, por favor? Dejamos a Chema Garrido. Tenía la palabra Chema Garrido.
Pero al político morado no le convenció el argumento:
Una cosa es ser moderador y otra dictador. Yo tampoco acepto que me calles y que me levantes la voz. Cintora, te tengo mucho respeto y te quiero mucho. Pero también a un presentador se le puede criticar. Porque no sois dioses. Estáis en la televisión pública y un ciudadano os puede criticar y yo te puedo criticar. Y te admiro muchísimo. Y te he defendido mucho. Pero creo que en esto no tienes razón. Y ya me callo, discúlpame.
El periodista no se arredró:
Ya has tenido tu momento para montar tu numerito.
El podemita no dio su brazo a torcer:
¿Cómo que numerito? Numerito el que montas tú al decir que te callo, que yo soy aquí el moderador y tú aquí no hablas en mi tertulia Ningún numerito. Tú das tu opinión y yo te critico. A pesar de que digas ahora Iglesias no vuelve a esta tertulia porque yo soy el jefe. Yo no me voy a callar nunca lo que pienso. Nunca. Y me conoces muy bien. ¿Y sabes que te respeto? Pues respetémonos mutuamente, Cintora, que no pasa nada. Que nos conocemos desde hace muchos años.
Jesús Cintora acabó por darle la estocada:
Soy un humilde periodista. ¿Me permites hablar? Estás ahora mismo esparciendo burlos porque yo no he dicho que no vuelves a esta tertulia. ¿De dónde sacas que he dicho eso yo? Entonces te pediría, no eres el protagonista. Dejamos hablar a los demás, por favor. Chema Garrido tenía la palabra. ¿Nos podemos calmar todos y dejamos que hable cada uno? Porque que yo sepa, Chema Garrido tenía la palabra. Tú has hablado, suficientemente. Y dicho esto, te pediría un respeto a este moderador que reparte palabras. No calla a nadie. Reparte palabras. No creo que te puedas quejar de lo que estás hablando en este programa. Creo que no. Y si quieres luego cronometras y hablamos del particular.