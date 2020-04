La Asociación Española de Mediación ASEMED, promueven una  “Alianza Española por la Mediación” y reciben el apoyo de asociaciones y colegios profesionales  de toda España.

Para ejercer de Mediador es imprescindible estar registrado en el Ministerio de Justicia de España. Una titulación no te hace Mediador, sino la capacitación y formación acreditada

Los mediadores lo tienen claro, la mediación intrajudicial no es la solución, es el problema, llevamos años palpándolo. La solución está o reside en la mediación previa al procedimiento judicial. Todo lo que se haga en otro sentido limita derechos de los ciudadanos y perjudica al conjunto de la sociedad.

La Asociación Española de mediación, ASEMED, no está parada, apuesta decididamente por la implementación inmediata de la Mediación. Con gran prontitud esta asociación en momentos como los actuales puso a disposición de toda la ciudadanía a los mediadores profesionales para ayudar en la cuarentena a las familias y ciudadanos, estableciendo un teléfono de contacto para que los profesionales de la mediación y anotados en el voluntariado de esta entidad, colaboraran en estos momentos de confinamiento e intervinieran a resolver los conflictos que pudieran surgir.

Los colectivos que se unen a la plataforma “Alianza por la Mediación”, están muy preocupados por la situación de falta de actividad del “Foro de la Mediación”, Constitución foro mediación en el Ministerio Justicia España órgano constituido por el ministerio de justicia para hacer real las normas europeas y las españoles, que han situado al Mediador como una profesión regulada y que no puede ser suplida por otras, y mucho menos por funcionarios públicos y sobre todo de los juzgados, puesto que agravarían más la acumulación de asuntos y bloquearían un sistema de resolver litigios que garantiza paz, eficiencia y celeridad, y sobre todo, poder para que cada ciudadano y o justiciable tenga el poder real sobre sus asuntos.

El colectivo de Profesionales de la Mediación, deben contar y sobre todo deben ser escuchados recordado que ésta profesión tiene entidad propia y que como cualquier otro profesional debe ser escuchado y situarlo en la representación que tiene en la sociedad y la importancia que ya le da hasta la organización mundial de la salud y la ONU, en sus recomendaciones.

Para terminar, debemos de señala que la ley de Mediación del derecho civil, privado y mercantil regula la profesión de Mediador y lo hace mediante la Ley 5/2012 y sus respectivos reglamentos, y fue llevada a cabo por imperativo de la normativa UE, creando el ejecutivo anterior el foro de la mediación con el objetivo de dictar normas procesales, ampliar, consensuar y dotar a esta profesión de los espacios que son propios en las sociedades justas y democráticas, normas que han quedado en los anteproyectos y paralizadas, con claro perjuicio de los justiciables que se ven abocados a que otros resuelvan sus asuntos sin apenas conocerlos y a que los juzgados presenten un caos propio de países tercermundistas.

Para finalizar Ya, La Mediación y la profesión de mediador es una de las más reputadas del mundo, utilizada no sólo por los particulares sino por estados para resolver mediante el diálogo, la escucha, la empatía, los problemas que a lo largo de la humanidad han aquejado a colectivos de diversas naciones. España no puede ni debe perder esta oportunidad, la oportunidad de que sus ciudadanos tengan una forma alternativa de resolver sus conflictos que esté en su mano antes de que un juez en su soledad y su desconocimiento pueda dictar una sentencia que no beneficie a nadie.