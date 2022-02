Izquierda Unida, a lo suyo con la invasión rusa: exige la «disolución» de la OTAN

En Izquierda Unida y, en general, en la progresía española son así.

Varios muertos en el primer día de la invasión rusa en Ucrania y lo único que se le ocurre reclamar a ‘lumbreras’ como Alberto Garzón, Ione Belarra o Yolanda Díaz es que se proceda a la disolución de la Alianza Atlántica, la OTAN.

El comunicado de la formación comunista es todo un ejercicio de contorsionismo mental.

Para intentar taparse frente a las duras críticas de la sociedad española, se inicia el indigesto ensayo con una aparente condena a Rusia, pero enseguida se le ve el cartón a los izquierdistas:

Garzón y compañía, instalados en sus particulares ‘mundos de Yupi’, no solo insisten en apostar por una vía diplomática que yace cadáver desde hace tiempo, sino que además reclaman a España que se esté quietecita:

Lo que realmente le interesa a IU es acabar con la OTAN:

Y, una vez más, vuelven a sacar los comunistas su comodín habitual, el de apostar por la paz y por la diplomacia:

Alberto Garzón no tenía el menor empacho en, por supuesto, darle aire al comunicado de marras:

El choteo en redes sociales contra la panda comunista de Garzón fue glorioso:

Decís no a la guerra porque decir no a la invasión rusa:

– os da vergüenza

– la apoyáis

– estais siendo irónicos (no creo, porque para eso hace falta inteligencia)

¿Con qué me quedo?

— Fede Domingo (@fede_domi) February 25, 2022