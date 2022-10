Pavor en Moncloa: viralizan el informe con decenas de años de cárcel para el PSOE de Sánchez

El PSOE, el resto de la izquierda y la panda mediática de la Brunete Pedrete (que controla y manipula gran parte de la información en España) se encargaron de pintar al PP como el partido más corrupto de Europa. La operación político-mediática culminó con la moción de censura a Mariano Rajoy, que la apartó del Gobierno y desde entonces Pedro Sánchez Gobierna el país con el respaldo de Podemos, los proetarras de Bildu o los independentistas de ERC.

Sánchez Castejón, para mantenerse en el poder, ansía controlar todos los resortes del Estado (Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, el CIS, el INE, TVE, el resto de medios de comunicación) y recientemente hemos sabido, tal y como publicaba Periodista Digital, que creaba una nueva Unidad de Inteligencia Militar para controlar las redes sociales…

Precisamente las redes sociales literalmente arden estos días, tal y como ha podido comprobar este periódico, con un gráfico que recoge las condenas, con penas de prisión e inhabilitación, de solo una parte de los implicados socialistas en el caso de los EREs de Andalucía y que en únicamente ese caso supera con creces a los condenados por los casos de corrupción en el PP.

El gráfico, con fotografía de los protagonistas, es absolutamente demoledor y echa por tierra la imagen del PSOE para mayor disgusto en La Moncloa y en Ferraz: recoge las sentencias una por una y, como les decimos en PD, se ha hecho viral, compartiéndose en Facebook, Twitter y a través de los servicios de mensajería de los teléfonos móviles.

El gráfico que se está haciendo viral en las redes /PD.

¿Qué dice exactamente el gráfico? Empezamos por quienes han sido condenados a la cárcel (a la espera de esos indultos que Sánchez prometió que jamás concedería) encontramos al ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán (6 años de prisión y 15 inhabilitado). 7 años, 11 meses y 1 día de cárcel para Antonio Fernández, que suma otros 19 años de inhabilitación.

La lista sigue: Francisco Vallejo, 7 años en prisión y otros 18 inhabilitado. La ex consejera de Hacienda de la Junta, Carmen Martínez Aguayo aparece en la relación con 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación. 7 años de prisión y 18 inhabilitado es la condena de José Antonio Viera.

Cierran la lista de los condenados a prisión por el caso de los ERE, Javier Guerrero con 7 años y 11 meses de cárcel más otros 19 años de inhabilitación.

A ellos se suman quienes han sido condenados ‘solo’ a inhabilitación para ejercer cargo público, alguno de ellos tan conocidos como el ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; la ex consejera andaluza y ex ministra con José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez o el mediático ex secretario de Estado, también con Zapatero, y ex alto cargo de Ferraz Gaspar Zarrías.

Estos tres dirigentes han sido condenados a 9 años de inhabilitación.