Brillante victoria de la selección de Vigo. Campeonas por méritos propios.

El pasado día cuatro se celebró en Silleda el campeonato de fútbol femenino Sub-14, con la brillante exhibición de la campeona selección femenina de Vigo. Selección que se proclamó nueva campeona de Galicia, del fútbol femenino.

En la selección participaban jugadoras de la escuela de fútbol de Ponteareas –Pontevedra–, «Vila do Corpus», escuela que brilla por el gran trabajo educativo y formativo que desde años viene haciendo. Destacar que en el terreno del fomento de la participación de las mujeres en el balompié, ya ha aportado entre otras, a la gran jugadora actualmente en el Albacete, «Sara de Ben», y en la actualidad aportando a la selección Viguesa a nuevas y jóvenes promesas, como son: «Erika y a Aitana».

Jóvenes promesas comprometidas con el deporte y con la «Escuela Vila do Corpus» de Ponteareas –Pontevedra–, que están orgullosas de llevar la bandera de su Escuela, «Vila do Corpus», de la que presumen cada día, formado no sólo un grupo y muy numeroso, sino, equipos que se llevarán en el corazón en el trascurso de sus vida.

Para finalizar Ya, esta juventud de mujeres apegadas al fútbol, han dado una lección de disciplina, de saber hacer y de jugar que deleitó al numeroso público que acudió al municipio de Silleda, un gran día que culminó con el éxito no sólo de Aitana, Erika y de la selección de Vigo, sino con el éxito, callado y silencioso de una Escuela que crea deportistas y personas. «Vila do Corpus de Ponteareas».