No hay verano tranquilo en la política española.

Y levanta la liebre el periodista Carlos Cuesta en Libertad Digital.

Esta vez, el epicentro del terremoto informativo lo ha provocado Carlos Cuesta con una exclusiva publicada en Libertad Digital, donde se detallan las actas internas de la llamada cloaca del PSOE.

Los documentos revelan un entramado que va mucho más allá de las sospechas habituales: promesas de rebajas judiciales, favores a cambio de información comprometida y, sobre todo, una vinculación directa con Fiscalía, el Cuerpo Nacional de Policía y la propia directora de la Guardia Civil.

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, el país asiste atónito a la publicación de estos papeles, que dibujan una estrategia de acoso y derribo contra jueces, fiscales y periodistas encargados de investigar los numerosos casos de corrupción que rodean al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su círculo más próximo.

Las actas, obtenidas por Libertad Digital, no solo confirman las ofertas realizadas en nombre de la Fiscalía para ayudar a empresarios investigados; multiplican la gravedad al mostrar reuniones donde se prometían encuentros directos con altos mandos policiales y judiciales.

Cómo funcionaba el engranaje: favores y presiones

El modus operandi de la cloaca socialista queda reflejado en los documentos: cada informador recibía ofertas claras.

Rebajas en las acusaciones de la Fiscalía, ayuda directa en sus procesos judiciales y respaldo para reducir sus condenas presumibles. El trato era sencillo —y digno de guión cinematográfico—: información útil contra adversarios políticos o jueces incómodos a cambio de alivio judicial.

La lista de beneficiarios potenciales incluye empresarios implicados en causas relevantes para el PSOE, cuyo testimonio podía poner en aprietos a rivales políticos o neutralizar investigaciones sobre familiares del presidente.

El equipo encargado del operativo estaba liderado por figuras como Leire Díez y el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán.

La documentación sitúa estas maniobras al más alto nivel político y policial, hasta el punto de ofrecer acceso directo a decisiones clave dentro de la propia Fiscalía o la dirección general de la Guardia Civil.

No se ha confirmado aún si todos los ofrecimientos llegaron a materializarse, pero el grado de coordinación sugiere una utilización sistemática —y presuntamente ilegal— de resortes institucionales.

La estrategia del acoso: desacreditar para sobrevivir

El objetivo final era claro: frustrar las investigaciones judiciales sobre corrupción que acechaban al PSOE y al Gobierno. Para ello, se desplegó una campaña orientada a desacreditar profesionalmente a jueces, fiscales e incluso agentes destacados de la Unidad Central Operativa (UCO) —la policía judicial especializada en delitos económicos—.

Los documentos muestran cómo se buscaba vulnerar su imparcialidad, alegar falta de garantías legales e incluso fabricar pruebas para conseguir nulidades procesales.

En uno de los episodios más sórdidos, se intentó obtener información privada sobre agentes de la UCO para acusarles falsamente de conductas inapropiadas —como acudir a prostíbulos próximos al estadio Santiago Bernabéu— y recibir pagos ilícitos.

La finalidad era doble: apartarles del caso y sembrar dudas sobre cualquier investigación que pudiera salpicar al entorno socialista.

El papel protagonista: nombres propios y conexiones institucionales

La trama cuenta con protagonistas reconocibles:

Santos Cerdán , mano derecha del presidente Sánchez y señalado como uno de los jefes operativos del grupo clandestino.

, mano derecha del presidente Sánchez y señalado como uno de los jefes operativos del grupo clandestino. Leire Díez , encargada logística del contacto con empresarios e intermediarios.

, encargada logística del contacto con empresarios e intermediarios. Empresarios como Joaquín Parra —quien grabó durante meses las reuniones para protegerse ante posibles represalias— o Javier Pérez Dolset .

—quien grabó durante meses las reuniones para protegerse ante posibles represalias— o . El propio presidente Pedro Sánchez, cuya vinculación política se considera «a partes iguales» junto a Cerdán según los testimonios recogidos por Libertad Digital.

En los audios publicados se escucha cómo se ofrecían encuentros con fiscales y altos mandos policiales para cerrar acuerdos ventajosos. También se revela el intento por influir en nombramientos clave dentro del Ministerio del Interior y otras instituciones sensibles para asegurar el control sobre las investigaciones más delicadas.

Reacciones políticas y consecuencias inmediatas

La publicación ha generado un auténtico terremoto institucional:

El Gobierno afronta su peor crisis desde la llegada al poder socialista. Las portadas hablan ya abiertamente de «corrupción» y «pucherazo», mientras Sánchez intenta contener daños declarando su desconocimiento y atrincherándose en La Moncloa.

En el Congreso, partidos rivales exigen explicaciones urgentes y anuncian peticiones formales para investigar las conexiones entre Fiscalía, Policía y cargos socialistas.

El ambiente interno en el PSOE es casi funerario; muchos consideran que esta vez ni un giro retórico podrá evitar consecuencias judiciales serias o cambios drásticos en el Ejecutivo.

Exclusiva periodística: Carlos Cuesta y Libertad Digital

Es importante destacar que esta revelación es fruto del trabajo periodístico incansable del equipo dirigido por Carlos Cuesta en Libertad Digital. Las grabaciones, los testimonios directos y las actas confidenciales han sido recopiladas durante meses —en ocasiones gracias a empresarios que buscaban protegerse ante posibles represalias— y publicadas como parte de una exclusiva que pone contra las cuerdas al partido gobernante.

La metodología empleada por Cuesta ha permitido arrojar luz sobre uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente del socialismo español. Como curiosidad, varios informadores reconocen que les ofrecieron ayuda judicial concreta: rebajas en sus causas penales si colaboraban con información útil para desacreditar enemigos políticos o judiciales.

Curiosidades históricas y detalles singulares

En una reunión registrada el 10 de marzo, los miembros del grupo discutieron abiertamente su acceso privilegiado a fiscales, mandos policiales e incluso a la directora general de la Guardia Civil.

Algunos empresarios implicados decidieron grabar todas sus conversaciones tras percibir amenazas veladas si no colaboraban con la cloaca socialista.

Se han identificado intentos explícitos para influir en el nombramiento del DAO (Director Adjunto Operativo) de la Guardia Civil por considerarlo poco fiable.

Los documentos revelan frases literales como “hay mandos que han estado donde no debían”, utilizadas para coaccionar o chantajear agentes encargados de investigaciones delicadas.

Queda claro que este episodio será recordado como uno de los más escandalosos —y surrealistas— del panorama político español reciente. Y por si alguien tenía dudas: sí, todo esto está pasando aquí… y ahora.