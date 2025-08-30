Feijóo asedia a Sánchez por los contratos de Begoña y Ayuso dinamita el relato de La Moncloa: “España no está en venta”

La política española ha entrado en una fase de ebullición tan intensa que ni el más veterano de los ujieres recuerda semejante nivel de bronca parlamentaria.

El enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez alcanzó cotas inéditas tras el último pleno, donde el líder del Partido Popular arrinconó al presidente con las últimas revelaciones sobre los contratos de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo.

La sesión, lejos de la calma chicha veraniega, se tornó en una tormenta perfecta de reproches, acusaciones y algún que otro exabrupto sutilmente disfrazado de retórica institucional.

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, la presión sobre Sánchez se intensifica después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya ordenado reabrir la investigación sobre un posible conflicto de intereses en el rescate de Air Europa.

El tribunal considera insuficiente el informe que exculpaba al presidente, señalando que la Oficina de Conflicto de Intereses debe realizar una investigación real y no limitarse a negar vínculos laborales de Gómez con Globalia.

El Partido Popular, envalentonado, ve en este auto judicial una “victoria procesal” que le permite mantener viva la ofensiva política y mediática.

Ayuso habla claro, y explica cómo la deuda por el despilfarro en Cataluña, pasará a ser ahora de todos. Ellos continúan con su derroche.

Pedro Sánchez ya nos lo va a explicaré en ese masaje que le van a dar en TVE el lunes.

Las grietas del relato gubernamental

El caso Begoña Gómez, lejos de agotarse en los titulares, ha generado un auténtico terremoto institucional. Mientras el Gobierno intenta cerrar filas, el propio juez Peinado sigue adelante con las diligencias, pese a las trabas y a la reciente apertura de una investigación al propio magistrado por parte del CGPJ tras la queja del ministro Bolaños. El Supremo, por su parte, ha archivado las querellas contra Sánchez por prevaricación y malversación, pero la causa sobre el rescate de Air Europa sigue su curso.

Las tensiones internas en el Ejecutivo se han multiplicado. El entorno de Sánchez considera que se trata de una “caza de brujas” y un intento de “desgaste personal”, pero la oposición insiste en que la transparencia exige respuestas. No ayuda que, en paralelo, el Congreso haya rechazado la comparecencia de Sánchez y varios ministros sobre este y otros asuntos de presunta corrupción, gracias al bloque de apoyos entre PSOE, Sumar y sus socios habituales, con Junts absteniéndose en la votación clave.

Feijóo pasa a la ofensiva y tantea la moción de censura

En plena refriega, Feijóo decide no quedarse en el papel de espectador indignado. Tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, por el caso Koldo, el líder popular tantea a todos los grupos parlamentarios para explorar si estarían dispuestos a retirar la confianza a Sánchez. ERC, PNV, BNG y demás aliados del Gobierno cierran filas, salvo Junts, que abre una rendija a la negociación, pero con la condición de que se haga fuera de España, propuesta que los populares rechazan sin matices.

Este movimiento, aunque simbólico, pone sobre la mesa la soledad creciente del Gobierno en determinadas votaciones y la sensación de que la legislatura se sostiene, en ocasiones, por pura inercia y aritmética parlamentaria. Feijóo insiste en que quienes mantienen a Sánchez “son corresponsables de la decadencia y la vergüenza” institucional, mientras la bancada socialista acusa al PP de “ruido mediático” y “maniobras de distracción”.

Ayuso vs Sánchez: el duelo que incendia la tribuna

Por si la atmósfera política no estuviera ya suficientemente cargada, Isabel Díaz Ayuso ha decidido entrar en escena con su habitual contundencia. “España no está en venta”, proclamó la presidenta madrileña, desmontando a golpe de titular el relato gubernamental sobre la supuesta normalidad institucional y la fortaleza del Estado. Sus palabras, recogidas en los principales medios digitales, han calado hondo en el tablero político, generando un nuevo foco de polarización y debate.

El enfrentamiento Ayuso vs Sánchez se ha convertido en uno de los ejes de la política nacional, con la dirigente popular presentándose como dique de contención frente a lo que califica de “deriva opaca y concesiva” del Ejecutivo. Su intervención no solo ha reavivado las críticas al Gobierno por la gestión de los contratos y las alianzas internacionales, sino que ha reforzado la sensación de que Madrid es el principal contrapeso del sanchismo en la arena pública.

El papel de Europa y los aliados internacionales

El escándalo de los contratos no se limita al ámbito doméstico. Europa y Estados Unidos observan con creciente inquietud la evolución de los acontecimientos en España. La polémica sobre el contrato con Huawei, que el Partido Popular exige rescindir por considerarlo un riesgo para la seguridad nacional y la credibilidad internacional, ha puesto a Sánchez en el punto de mira de Bruselas y Washington. La ausencia del presidente en reuniones clave sobre Ucrania y las tensiones con la OTAN han alimentado la percepción de aislamiento y desconfianza, como subraya la eurodiputada Dolors Montserrat.

La presión internacional se suma, así, a la tormenta política interna, dibujando un panorama en el que la estabilidad institucional depende, cada vez más, de equilibrios precarios y alianzas circunstanciales.

Curiosidades y datos para la hemeroteca